TDV'den 300 bini aşkın öğrenciye eğitim desteği

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı, geleceği imar ve ihya edecek nesilleri yetiştirmek için "Eğitimle Değişir Dünya" temasıyla eğitim kampanyası başlattı.

TDV Genel Müdürü Turan, kampanyayı, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yatırım olduğunun bilinciyle hareket ederek başlattıklarını belirtti.

Her alanda eğitimi önceleyen bir vakıf olduklarına dikkati çeken Turan, "İlk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak, 12 farklı burs programıyla her yıl yurt içinden ve yurt dışından binlerce öğrenciye yurt, burs, kurs imkanı sağlıyoruz. Ortaöğretim, lisans ve lisansüstü seviyelerde yerli ve uluslararası öğrencilere destek vererek, geleceği imar edecek gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- 104 ülkeden öğrencilere eğitim imkanı

Eğitim faaliyetleri kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın 104 ülkesinden öğrencilere eğitim imkanı sundukları bilgisini veren Turan, şöyle devam etti:

"Bilimin-ilimin izinde gençleri hayırseverlerimizin emanetleriyle destekliyoruz. Bu kapsamda yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci evleri, anaokulu, kolej ve üniversite gibi eğitim kurumları açıyor, uluslararası imam hatip lisesi, uluslararası öğrenci ve uluslararası ilahiyat programları ve yurt dışı eğitim kurumlarımız ile dünyanın 104 farklı ülkesinden öğrencilere eğitim imkanı sunarak milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz. Yurt içi ve yurt dışı burs programlarından şu anda toplamda 4 bin 282 öğrenci faydalanıyor. Vakfın kurulduğu günden bu yana kadar ise 300 bini aşkın öğrenciye burs ve eğitim desteği verildi."

Turan, gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri ve çeşitli destekleri genişleterek sürdüreceklerini kaydetti.

- Şehit-gazi yakını öğrencilere, hafızlara, afetzedelere destek

Eğitimde destek konusunda pozitif ayrımcılık yaptıklarına da değinen Turan, "Vakfımız, hafızlık yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, afetlerde zarar gören ailelerin çocuklarına, şehit-gazi yakınlarına, yurtlarımızda barınan ve eğitim programlarımıza devam eden öğrencilere burs ve eğitim desteği de vermektedir." bilgisini verdi.

Vakfın eğitim kampanyasına destek olmak isteyen hayırseverlerin, "EĞİTİM" yazıp 5601'e SMS göndererek 25 lira bağışta bulunabileceklerini aktaran Turan, "bagis.tdv.org" internet adresinden, "TDV Mobil Bağış" uygulamasından da kampanyaya destek verilebildiğini, yapılan bağışlarla öğrencilerin konaklama, yemek ve kırtasiye gibi birçok ihtiyacının karşılanacağını aktardı.