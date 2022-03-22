TDV, bu yıl 350 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açacak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bu yıl açacağı su kuyularıyla dünya genelinde 8 milyondan fazla insanı temiz suya ulaştırmayı hedefliyor.

"Bir Damla Hayat Su Kuyusu" ve "Vakıf Çeşmesi" projeleri kapsamında, geçen yıl 23 ülkede 320 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açan TDV, bu yıl 25 ülkede 350 su kuyusu ve vakıf çeşmesi açmayı planlıyor.

Hayırseverlerin desteğiyle başta Afrika ülkeleri olmak üzere kuraklığın olduğu yerlerde açtığı su kuyularıyla şimdiye kadar 6 milyon 800 binden fazla kişinin temiz suya erişmesini sağlayan TDV, bu yıl sonunda toplamda 1150 olacak su kuyusu ve vakıf çeşmesiyle 8 milyondan fazla insanın temiz suya kavuşmasını sağlayacak.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, her yıl su kuyusu ve vakıf çeşmesi açma çalışmalarının artarak devam ettiğini ifade etti.

"Bir Damla Hayat" temasıyla 2015 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında, temiz suya muhtaç olanlara yardım eli uzattıklarını söyleyen İzani Turan, "Afrika ülkeleri başta olmak üzere bir çok mazlum coğrafyada insanlar, bırakın içmeyi, birçok kişinin elini dahi yıkamayacağı suyla hayatta kalmaya çalışıyor." dedi.

Ramazan ayında 17 ülkede, bağışı ve projeleri tamamlanan 101 su kuyusunu açacaklarını belirten Turan, "Sadece bu 101 su kuyusu ve vakıf çeşmemizden, 650 binden fazla kişi temiz içme suyuna erişmiş olacak. Dinimiz, canlıları suya kavuşturmayı tavsiye ediyor. İnsanın yaşadığı her yere su taşıyan bir medeniyetin mensupları olarak temiz içme suyuna erişmekte güçlük yaşayan her coğrafyada su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak, ecdadımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, 50 ila 500 metre derinlikte yaptırılan su kuyularının güneş enerjisiyle çalıştığını ifade ederek, "Su ihtiyaçlarını karşılamak için insanların aynen bizim evlerimizde olduğu gibi musluğu çevirmesi yeterli oluyor. Kuyularımız derin olduğu için suyu kurumadan, uzun yıllar boyunca bölge halkının temiz içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Bu yönüyle de yapmış olduğumuz çeşmelerin önemi artıyor." ifadelerini kullandı.