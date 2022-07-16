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Suriye Güvenli Bölge’de Mangala Turnuvası düzenlendi

Azez Yunus Emre Enstitüsü tarafından Suriye Güvenli Bölge’nin Azez, Afrin, Raco, Şeran, Ahtarin, Soran ve Çobanbey şehirlerinden seçilen ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan Mangala Eğitimi ve Turnuvası 29 Haziran’da Azez’de düzenlenen final programıyla sona erdi.

Sivil Toplum 16.07.2022, 17:44
Suriye Güvenli Bölge’de Mangala Turnuvası düzenlendi

24-31 Mayıs tarihleri arasında Azez ve Çobanbey’de ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan otuz öğretmene yönelik mangala eğitimi sonucunda öğretmenlerimiz görev yaptıkları okullarda öğrencilerine 1-25 Haziran 2022 tarihleri  arasında mangala eğitimi verdikten sonra okul içi turnuva düzenlediler.

Azez Yunus Emre Enstitüsünde 29 Haziran’da düzenlenen finalde Soran Erkek İlkokulu öğrencisi Mahmud Najjar birinciliği, Azez Halid Bin Velid İlkokulu öğrencisi Omar Ahmed Nahel ise ikinciliği elde etti.

ÇOCUKLARA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Programın kapanış konuşmasını yapan Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak, “Kardeşliğin oyunu olarak ifade ettiğimiz Mangala’nın Suriye Güvenli Bölge’de ilk önce eğitimciler arasında sonra da çocuklarımız arasında ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti. Gelecek yıllarda mangalayla birlikte başka akıl, zekâ oyunlarının çocuklarımıza öğretilmesi hususunda hem eğitim çalışmalarımız hem materyal desteğimiz olacaktır. Bulundukları okullarda bu eğitimi veren ve bugün Azez Yunus Emre Enstitüsüne teşrif eden öğretmenlerimize teşekkür ederim. Şüphesiz en büyük teşekkür bölgenin farklı şehirlerinden gelen çocuklarımıza. Mangal kolay öğrenilen ama stratejinin devamlı değiştiği bir zekâ oyunu. Çocuklarımız da geleceği inşa ederken bu oyunda olduğu gibi olaylara farklı bakmayı, farklı düşünmeyi öğrenecekler.” dedi.

TOPLUMUN FARKLI KESİMLERİ BİR ARAYA GELİYOR

MEB Eğitim Genel Koordinatörü Mustafa Koçak ise konuşmasında, “Bölgede düzenlenen akıl, zekâ oyunları turnuvaları kişisel gelişim açısından faydalı olmakla birlikte toplumun farklı kesimlerinden insanları da bir araya getiriyor. Bugün burada farklı şehirlerden gelen öğretmenlerimiz ve çocuklarımız emeklerinin karşılığını aldılar. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı sona ererken böyle bir organizasyonla bir araya gelmek bizleri mutlu etti.” dedi.

Öğretmenlere ve öğrencilere eğitim sertifikalarıyla birlikte hediyelerinin takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

#Mangala Turnuvası #Suriye #Azez Yunus Emre Enstitüsü
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