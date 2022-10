Sümeyye Erdoğan: 'Kadına değen konuları destekliyoruz'

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci'nin "Gölge/Shade" isimli video art projesi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci katılımıyla Grand Pera Cercle D'Orient'te sanatseverler ile buluştu.

"KADEM OLARAK SANATLA KENDİMİZİ İFADE EDİYORUZ"

Açılışta konuşan KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde olmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek; "Bugün bizim için özel bir gün. Beyoğlu Kültür Yolu'na video art çalışmamızla katılım sağladık. KADEM bildiğiniz üzere kadınların hak savunuculuğunu yürüten bir dernek. Bu anlamda pek çok akademik çalışma ve projelerimiz var. Ancak sanat çok farklı, sanatla kendi söylememizi anlatmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda KADEM SANAT adında bir platformumuz var. Beyoğlu Kültür Yolu'nda Büşra hanımın eseri ile yer aldık" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

"BU FESTİVALLE SANATÇILARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında çok sayıda etkinliğe imza attıklarını ifade etti. Bakan Ersoy, İstanbul'a değer katan bu etkinliklerin öneminin altını çizerek; "Kültür Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festivallerin Beyoğlu bacağındayız. Bu hafta Başkent Kültür Yolu Festivali ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali aynı anda başladı. Şu anda beş şehrimizde gerçekleştiriyoruz ve geçen seneden farklı olarak sürelerini iki haftadan üç haftaya çıkardık. Önümüzdeki sene festivale dahil olan il sayısı 10 olacak. Başlangıçta bakanlığımızın yoğun çabaları ile gerçekleşen festivallerdeki esas hedefimiz, oluşturduğumuz rotalar üzerinde festivallerin özel kültür kurumlarına yavaş yavaş taşınması şeklinde olacak. Organizasyonların onlar tarafından devralınmasını planlıyoruz. KADEM gibi STK'larımız sanata destek veriyor. Böylelikle etkinlikleri kurumlara devrederek, biz sadece destekleyici konumda festivallerimizi 81 ile yaymayı hedefliyoruz. Başta genç sanatçımız Büşra Hanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarz modern sanat ile ilgili olan etkinlikler artacak. Sanatçılarımızın önünü açarak Türkiye'yi sanat alanında daha ileri seviyeye taşımalarına destek olacağız" dedi.

"ADALETE DÜŞEN GÖLGEYİ ARALAMAK İSTEDİM"

Sanatçı Hilal Büşra Cebeci ise 'Gölge' isimli video art çalışmanın sergisinde KADEM'in sözlerini sanat aracılığı ile söyleme vizyonunu sevdiğini belirterek; "Böyle bir teklif geldiğinde bir arada çalışmak istediğimi ifade ettim. 'Gölge' isimli bu video art çalışması aslında insanın içindeki gölge kimliklerin gözlerinden yansıyışının bir temsili. Aynı zamanda var oluşta eşitlik, sorumlulukta adalet kavramları üzerinden eşitlik ve adalet kavramının bir anlamda üzerine düşmüş 'gölge'leri aralayarak görelim istedim. İnsan yüzü üzerinden bir imgeleme yapıp eşitliğin aynılık olmadığını vurguladım" dedi.

Sanatçı Hilal Büşra Cebeci'nin, Grand Circel D'Orient'te sergilenen "Gölge" isimli çalışmasının açılışına aynı zamanda çok sayıda ziyaretçi ve basın mensubu katıldı.

Gölge

Eserde, fotoğraf sanatçısının kadrajından çıkmış insan portreleri dijital ortama aktarılarak bölünüyor ve aynı yüzün tamamlayan yarısı olmadığı takdirde farklı bir yüz olarak algılanabileceği vurgulanıyor. Birbirinden bağımsız görünseler bile iç içe geçmiş olan duyguların sağlıklı ve samimi çıktısını alabilmek için üretilen özgün bir ses fotoğraflama sürecine eşlik ediyor. Alın ve dudak hizalarından bölünen yüzler, beraberken bir bütünlük oluştururken, iki cepheye bölündüğünde farklı duygu ve duruşları yansıttığına işaret ediliyor. Yarım yüzlerle izleyicinin bütünlük hissinin parçalanmasını hedefleyen fotoğraflar, klasik algısal sergilerin ötesinde zihinsel bir pratiğe dönüşüyor.

Sanatçı HBC'nin E2E/P2F/F2U/ kodlamasıyla da ifade ettiği, eye to eye, fair to pair, familiar to unfamiliar halinin, beraberken bir bütünlük oluşturan insan portrelerinin, iki cepheye bölündüğünde farklı duygu durumlarıyla bağımsız bir anlam kazandığına işaret ediyor. Gölge/Shade, izleyicilerine kendi zihin kapılarını açıp benlikleriyle yeniden iletişim kurarak özgün hikâyelerini çoğaltmaya davet ediyor.

İzleyicilere eşitlik ve aynılık gibi kavramları sorgularken farklı bir deneyim yaşatacak olan eser, 1-23 Ekim tarihleri arasında Grand Pera Cercle D'Orient'te görülebilir.

HİLAL BÜŞRA CEBECİ:

1983 doğumlu sanatçı, lisans eğitimini siyaset bilimi alanında tamamladı. Amerika'nın en önemli iki tasarım okulundan birisi olan Nyfit'de eğitim aldı. Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere pek çok sergi ve müzayede için eserler üretti ve sanat danışmanlığı yaptı.Cebeci, 13 seneyi aşkın süredir multidisipliner bir yelpazede, kreatif alanda tasarım ve sanat aracılığı ile üretmeye devam ediyor.

KADEM SANAT: Kadın ve Demokrasi Vakfı KADEM, kurulduğu 2013 yılından bu yana "varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesiyle hareket eden ve kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek için çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Toplumsal hayatın her alanında kadının temsilini güçlendirmeyi amaçlayan vakıf, ulusal ve uluslararası pek çok projeye imza attı. KADEM alt markası olan KADEM Sanat çatısı altında ise kadına dair söylemini, sanatın evrensel diliyle de desteklemek üzere harekete geçti. Bu manada, sanatla temas eden farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Fotoğraf, resim, kısa film, öykü ve senaryo yarışmaları bunların başlıcaları. KADEM Sanat imzasıyla gerçekleştirilen tematik sergi "Böyle Daha Güzelsin" ise halen dijital ortamda gezilebiliyor.