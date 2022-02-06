Şeker-İş Sendikası 59 yaşında

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkan İsa Gök, sendikalarının güvenilirliği, inanç ve azmiyle şeker sektörünün ve gıda sanayinin öncü sendikası konumunda olduğunu söyledi.

Gök, Şeker-İş Sendikası'nın 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şeker Anadolu Sofrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Şeker-İş'in temellerinin, 1948'de Eskişehir'de Şeker Sanayisi'nde ilk işçi sendikasının kurulmasıyla atıldığını belirten Gök, ardından, 1950'de Turhal'da ikinci sendika, 1951'de Alpullu'da üçüncü sendika ve 1952'de Uşak'taki dördüncü sendikanın kurulduğunu anlattı. Genel Başkan Gök, bu sendikaların 1953'te Türkiye Şeker Sanayii İşçi Sendikaları Federasyonu adıyla bir araya geldiğini aktardı.

Türkiye Şeker Sanayii İşçi Sendikaları Federasyonu'nun, 4 Şubat 1963'te bugünkü adına ve sendikal kimliğine kavuştuğunu ifade eden Gök, şöyle konuştu:

"Varlıkta da yoklukta da her zaman onurlu ve dik duruş sergileyen Şeker-İş, sadece şeker sektörünü değil, ülkemizin meselelerini de yakından ilgilendiren konularda tok sözlü, dik duruşlu, yeri geldiğinde mütevazı, dikkatli ve rikkatli, yeri geldiğinde ise ateşi maşasız tutmaktan çekinmeyen bir sendika hüviyetindedir. Zamanın ruhunu insanlığın ihtiyaçlarına cevap verebilecek derecede iyi yöneten değişimin ve dönüşümün mimarı sendikamız, güvenilirliği, inanç ve azmi ile bugün geldiği noktada şeker sektörünün ve gıda sanayinin öncü sendikası konumundadır. Şeker-İş, kamuoyunda her zaman üretimin, emeğin ve iş gücü piyasasının değerini bilen ve sürekliliğini gözeten, özellikle toplumsal yaşamın bütününü ilgilendiren konularda risk yönetimini iyi yöneten bir sendika olarak tanımlanmaktadır. Bu durum sendikamız için gurur vericidir."

Konuşmaların ardından, İsa Gök, sendikanın 59. kuruluş yıl dönümü pastasını, basın mensuplarıyla kesti.