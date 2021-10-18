'Şehir ve Kadın' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

Yarışma başvurularının tamamlanmasının ardından, jürinin titiz çalışmaları sonrası düzenlenen törende, Alaattin Şenol’un eseri birinciliğe, Yeliz Sevin’in eseri ikinciliğe, Gülin Yiğiter’in eseri ise üçüncülüğe layık görüldü.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, KADEM Balıkesir Temsilcisi Zeliha Kahraman ve jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde finale kalan fotoğraf sahiplerine ödülleri takdim edildi. “Şehir ve Kadın” temalı yarışmada Birinciye 8.000 TL, ikinciye 6.000 TL, üçüncüye 4.000 TL para ödülünün verildiği törende, 10 eser de mansiyon ödülüne layık görüldü.

KADEM Sanat tarafından, Balıkesir KADEM temsilciliği öncülüğünde düzenlenen “Şehir ve Kadın” konulu yarışmada kadınların toplumsal hayatta üstlendiği farklı kimliklere dikkat çekmek ve kadının günlük hayatına sanatın gözünden yeni bir bakış oluşturmak