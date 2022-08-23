Sağlık çalışanları AFAD ile afetlere hazırlanıyor

Doktor, hemşire, ebe ve hizmet personeli başta olmak üzere sağlık çalışanları, incinebilir hasta gruplarını da koruyacak biçimde eğitim aldı. AFAD Kırşehir afet eğitmenleri, çalışanlara deprem başta olmak üzere afet öncesinde, esnasında ve sonrasındaki doğru davranış şekilleriyle ilgili bilgilendirmeler yaptı.

2022 Afet Tatbikat Yılı, 2021 Afet Eğitim Yılı’nda kazanılan toplumsal birikimi büyütüyor ve pratiğe döküyor. Bu amaçla AFAD eğitmenleri, toplumun tüm kesimlerine ulaşacak biçimde eğitimlerle ulaşmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarına verilen eğitimler, şifa dağıttıkları hastanelerde sürüyor.

Yaptıkları sunum sırasında eğitmenler, afetlerin ne zaman, nerede, ne şekilde olacağını bilemeyeceğimizi ancak ön alarak, tedbir ortaya koyarak korunabileceğimizi ifade etti. Sağlık çalışanlarımızın eğitimlerini tamamlamak için çalıştıklarını bildirdi.