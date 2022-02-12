Sadakataşı’ndan Lübnan’a destek

Sadakataşı Derneği, Lübnan’da başlattığı ‘‘Gelir Temini Projeleri’’ ile ihtiyaç sahibi ailelerin kazanç elde etmelerini ve meslek öğrenmesini sağlıyor.

6 kişiye Tuk-Tuk dağıtımı

Lübnan’da bulunan kamplarda yaşayan Filistinli mülteciler için dernek acil yardım çalışmalarıyla birlikte maddi getiri sağlayan projeleri hayata geçiriyor. İnsan ve yük taşımacılığında kullanılan 6 adet motorlu Tuk-Tuk aracı bölgede bulunan Sadakataşı ekibi tarafından Filistinlilere dağıtıldı.

Telefon Tamircisi ve Kuaför açılışları gerçekleştirildi

Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan Burj el Barajne kampında yaşayan iki aileye dernek tarafından iş imkânı sağlandı. Mülteciler için Telefon Tamircisi ve Kuaför dükkanları açılışı gerçekleştirildi.

Projeler çeşitlenerek sürecek

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Yardım çalışmaları için bulunduğumuz Lübnan’da ihtiyaç sahibi ailelere Gelir Temini Projeleriyle destek olduk. Açmış olduğumuz kuaför ve telefon tamirci dükkânı ile 2 ailenin gelir elde etmesine imkân sağladık. 6 kişiye ise taşımacılıkta kullanılan Tuk-Tuk dağıtımı gerçekleştirdik. Lübnan Gelir Temini Projelerini önümüzdeki süreçte çeşitlendirerek sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.