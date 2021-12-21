Sadakataşı’ndan İdlib’de yaşayan mültecilere yardım

Sadakataşı Derneği ‘‘İyilik Isıtırsa Kış Üşütmez’’ çağrısı ile başlattığı kış çalışmaları kapsamında İdlib’de yaşayan mülteci ailelere gıda, soba, yakacak ve kışlık kıyafet yardımı ulaştırdı.

İdlib ve çevresinde yaşayan mülteciler, soğuğa dayanıksız çadırlar ve yakacak bulamadıkları için kış aylarını zorlu şartlar altında geçiyor. Mültecilerin barındığı kampların bir kısmı yağışlar nedeniyle zarar görmüş durumda. Çetin kış koşullarında yaşayan bölge halkına dernek tarafından yardım ulaştırıldı.

200 aileye gıda, soba ve yakacak

Sadakataşı, kış yardımları kapsamında Suriye’de bulunan acil yardım ekibi aracılığıyla Reyyan Kampı’nda yaşayan 200 mülteci aileye soba ve yakacak dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca kampta yaşayan ailelere gıda kumanyası dağıtıldı.

300 çocuğa kışlık kıyafet

Yardım çalışmalarının devamında dernek acil yardım ekibi tarafından Ermenez bölgesinde yaşayan 300 çocuğa bot, mont ve battaniye hediye edildi.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Her yıl kış çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde yardım faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Çetin kış şartlarının yaşandığı İdlib’de yoksul ailelere ve mültecilere bağışçılarımızın destekleriyle gıda, soba, yakacak ve kışlık kıyafet yardımı ulaştırdık. Bölgede kış çalışmalarımız devam edecek’’ ifadelerini kullandı.