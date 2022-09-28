Sadakataşı'ndan Pakistan’a yardım
Sadakataşı Derneği, Pakistan’da gerçekleşen sel felaketi sonrası bölgeye insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bölgede bulunan dernek ekibi ihtiyaç sahiplerine yaşam malzemeleri, sıcak yemek ve gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.
Muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edilen Pakistan'da 40 milyon insan yardım bekliyor. Selden etkilenen 600 aileye bölgede bulunan Sadakataşı ekibi yardım ulaştırdı.
600 bin kişi kamplarda yaşıyor
Pakistan’da yaşanan sel felaketi nedeniyle 1400 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde yaşayan 600 bin insan tahliye edilerek kamplara yerleştirildi. Kamplarda yaşayan Pakistanlılar başta gıda, hijyen ürünleri ve çadıra ihtiyaç duyuyor.
Gıda yardımı
Bölgede bulunan dernek ekibi Khairpur ve Thari Mirwah bölgelerinde yaşayan 300 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımların devamında Khairpur’da bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.
Yaşam seti dağıtımı
Dernek ekibi tarafından Thari Mirwah bölgesinde gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında 300 aileye çadır, sineklik, şal, terlik ve mutfak malzemelerinden oluşan yaşam seti dağıtımı gerçekleştirildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1