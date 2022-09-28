Sadakataşı'ndan Pakistan’a yardım

Muson yağmurları sebebiyle ulusal acil durum ilan edilen Pakistan'da 40 milyon insan yardım bekliyor. Selden etkilenen 600 aileye bölgede bulunan Sadakataşı ekibi yardım ulaştırdı.

600 bin kişi kamplarda yaşıyor

Pakistan’da yaşanan sel felaketi nedeniyle 1400 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde yaşayan 600 bin insan tahliye edilerek kamplara yerleştirildi. Kamplarda yaşayan Pakistanlılar başta gıda, hijyen ürünleri ve çadıra ihtiyaç duyuyor.

Gıda yardımı

Bölgede bulunan dernek ekibi Khairpur ve Thari Mirwah bölgelerinde yaşayan 300 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Yardımların devamında Khairpur’da bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Yaşam seti dağıtımı

Dernek ekibi tarafından Thari Mirwah bölgesinde gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında 300 aileye çadır, sineklik, şal, terlik ve mutfak malzemelerinden oluşan yaşam seti dağıtımı gerçekleştirildi.