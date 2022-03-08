Sadakataşı'ndan İdlibli mültecilere yardım eli
Sadakataşı Derneği, Suriye’nin İdlib bölgesinde bulunan Al Hansa kampında yaşayan mülteci ailelere battaniye, hasır, kömür ve gıda kumanyası yardımında bulunarak destek oldu.
İdlib’de bulunan mülteci kamplarında, Sadakataşı yardım çalışmalarına devam ediyor. Bölgede yaşanan ağır kış şartları nedeniyle zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine Sadakataşı ekibi tarafından battaniye, hasır, kömür ve gıda kumanyası yardımı ulaştırıldı.
Kış yardımları
İdlib’de yaşayan milyonlarca mülteci soğuk kış aylarını çadırlarda geçiriyor. Yardım çalışmaları kapsamında bölgede bulunan Sadakataşı ekibi Al Hansa kampında yaşayan 300 mülteci aileye battaniye, kömür ve hasır dağıtımı gerçekleştirdi.
Gıda kumanyası dağıtımı
Mülteci ailelerin en önemli ihtiyaçlarından biriside kumanya ve bebek gıda ürünleri. Dernek yardım ekibi Al Hansa kampında yaşayan 300 aileye süt, makarna, pirinç, sıvı yağ, salça, şeker, konserve gıdalar, undan oluşan gıda kumanyası ve bebek bisküvisi ulaştırdı.
Yardımlar devam edecek
Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Sınırımıza göç eden mülteciler için yaşanan soğuklar nedeniyle yaşama tutunmak daha da zorlaşmış durumda. Yardım çalışmaları için İdlib’de bulunan ekibimiz gıda kumanyası, battaniye, hasır ve kömür dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan mültecilere kış yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
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