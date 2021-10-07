Sadakataşı'ndan Afganistan'a gıda yardımı

Sadakataşı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Afganistan’da yaşanan olaylardan en çok siviller etkileniyor. 38 milyon insanın yaşadığı ülkede nüfusun 3’te 1’i yeteri kadar gıda bulamıyor. Kışın yaklaşması ve yaşanan kuraklık nedeniyle bölgede gıda temin etmede yaşanan sorunlar gün geçtikçe artıyor. Bu gelişmeler sonrası ülke için acil yardım çağrısı başlatan Sadakataşı bölgeye yardım ulaştırmayı sürdürüyor.

200 aileye gıda yardımı

Afganistan acil yardımları kapsamında Sadakataşı ihtiyaç sahibi 200 aileye sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur ve konserve gıdalardan oluşan erzak dağıtımı gerçekleştirdi.

Gıda yardımları sürüyor

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Afganistan’da yaşanan olaylar nedeniyle en çok sivil halk zarar görüyor. Ülkede başta gıda, eğitim ve sağlık alanında sorunlar yaşanıyor. Zor durumda olan Afganistan’a geçtiğimiz hafta ve son dağıtımlarla birlikte toplamda 350 gıda kumanyası ulaştırdık. Bölgede yardım faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.