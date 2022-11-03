Sadakataşı Mali’de 500 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi

Mali’de bulunan Sadakataşı ekibi, Bamako ve çevresinde yaşayan 500 hastanın katarakt ameliyatını gerçekleştirdi. Yardımların devamında ihtiyaç sahibi ailelere adak kurban ve gıda kumanyası ulaştırıldı.

Mali’nin Bamako bölgesinde dernek genel sekreteri Fatih Bolcan koordinasyonunda bulunan Sadakataşı ekibi, katarakt ameliyatları kapsamında hayırseverlerin yardım ve destekleriyle görme problemi yaşayan ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 500 hastanın katarakt ameliyatını organize etti.

Bölgede dernek tarafından araçla yapılan duyurularla hastalara ameliyatlar ile ilgili gerekli bilgiler verildi. 15 gün süren organizasyon kapsamında 500 hasta göz sağlığına kavuştu.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca kişi, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor.

Gıda yardımı

Dernek ekibi Ouellesebougou bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 250 aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Yardım çalışmalarının devamında Sanakoroba ve Bamako’da yaşayan ailelere 301 hisse kurbanın dağıtımı gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonrası Fatih Bolcan yaptığı açıklamada ‘‘Mali’de binlerce insan maddi imkansızlıklar nedeniyle katarakt ameliyatı olamıyor. Dernek olarak sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla 500 kardeşimizin katarakt ameliyatını gerçekleştirdik. Yardım çalışmalarımızın devamında ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ve gıda kumanyası ulaştırdık. Bu iyiliklerin yapılmasına katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.