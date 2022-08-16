Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırdı
İsrail tarafından Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonrası Sadakataşı Derneği bölgeye acil yardım gönderdi.
Sadakataşı Derneği, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılar sonrası bölgede sıcak yemek, gıda, battaniye, yatak ve hijyen malzemeleri dağıtımı gerçekleştirdi.
İsrail’in Gazze’de 5-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında 14’ü çocuk toplamda 49 kişi hayatını kaybederken 360’tan fazla Filistinli yaralandı. Saldırılar sonrası 100’e yakın konut kullanılamaz hale gelirken bölge halkı acil olarak gıda, battaniye ve hijyen malzemelerine ihtiyaç duyuyor.
Gazze’ye acil yardım
Sadakataşı acil yardım ekibi tarafından saldırılardan etkilenen 250 aileye hijyen malzemeleri, yatak ve battaniye dağıtımı gerçekleştirildi. Yardımların devamında saldırılar nedeniyle evleri zarar gören 800 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
250 aileye gıda kolisi
Dernek ekibi tarafından 250 Gazzeli aileye hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıdalar, bulgur, salça ve tuzdan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.
Yardımlar devam edecek
Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrası yaptığı açıklamada ‘‘İsrail’in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazze halkı için ‘‘Gazze Yardım Bekliyor’’ çağrısıyla başlattığımız yardım çalışmalarımız devam ediyor. Gazze’de ekibimiz tarafından saldırılardan etkilenen ailelere sıcak yemek, gıda kumanyası, hijyen malzemeleri, battaniye ve yatak ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde bölgeye sağlık, gıda, maddi ve barınma gibi birçok alanda yardım ulaştırmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
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