Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e yardım

Sadakataşı Derneği, Yemen’de yaşanan insani kriz sonrası ‘‘Yemen’de İnsanlık Ölmesin’’ çağrısıyla başlattığı yardım çalışmalarını sürdürüyor. Dernek 24 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu ülkede mülteci ailelere gıda, su, sağlık ve hijyen malzemeleri ulaştırdı.

250 hijyen kolisi

Yemen’de temiz suya ulaşımın zor olması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor. Temizlik malzemelerinin hayati öneme sahip olduğu ülkede dernek tarafından Marib bölgesinde yaşayan 250 aileye hijyen kolisi dağıtımı yapıldı.

Acil yardımlar

Sadakataşı Derneği, Yemen’in Taiz ve Marib bölgelerinde yaşayan 500 mülteci aileye bir aylık ihtiyaçlarını karşılayacak gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Her 9 dakikada bir çocuğun açlık ve önlenebilir sağlık sorunları nedeniyle öldüğü ülkede dernek tarafından içerisinde gıda ve hijyen malzemeleri bulunan 400 çocuk kolisi dağıtımı yapıldı. Yardımların devamında yaşanan iç savaşta sakat kalan 50 kişiye tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

452 tanker temiz su

Yemen’de bozulan altyapı sistemleri, ekonomik problemler ve milyonlarca kişinin mülteci kamplarında yaşaması nedeniyle temiz suya erişim zorlaştı. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak amacıyla dernek, Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında yaşayan ailelere 452 tanker içilebilir temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Yemen’de yaşanan iç savaş sonrası ülke nüfusunun büyük kısmı yardıma muhtaç duruma geldi. Başlatmış olduğumuz acil yardım çalışmalarımızın devamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, su, tekerlekli sandalye ve hijyen ürünleri dağıtımı gerçekleştirdik. Bağışların buraya ulaşmasında katkısı olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.