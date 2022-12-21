Sadakataşı Derneği'nden Lübnan'a kış yardımı

Dernek tarafından yapılan yardımlarla ilgili şu açıklama yapıldı;

Kış çalışmaları kapsamında Lübnan’da bulunan yardım ekibimiz 300 aileye mazot ve odun dağıtımı gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Kemal Özdal koordinasyonunda yardım çalışmaları geçekleştiren ekibimiz ilk olarak Bekaa Vadisindeki Türkmen köyü Duris'i ziyaret ederek 160 aileye mazot dağıttı. Daha sonra Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde Suriyelilerin yaşadığı kamplara geçen ekibimiz burada da 140 aileye yakacak odun yardımında bulundu.

Lübnan'da 3 gün sürecek yardım faaliyetleri için gelen ve aralarında Üsküdar Belediyesinden başkan yardımcılarının da yer aldığı heyet, yarın ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Cubeyl kentlerinde, pazartesi günü de başkent Beyrut'taki Filistin mülteci kampları ile ülkenin güneyindeki Sur kentinde yardım faaliyetinde bulunacak.

Başkanımız Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘3 gün sürecek yardım faaliyetleri kapsamında toplam 800 ihtiyaç sahibi aileye mazot, odun, battaniye ve zekât yardımında bulunacağız. Bağışların buraya ulaşmasında katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.