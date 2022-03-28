Sadakataşı 35 ülkeye Ramazan'da yardım ulaştıracak
Sadakataşı Derneği bu yıl Ramazan çalışmalarına ‘‘Dünya Değişsin’’ çağrısıyla başladı. Dernek Türkiye ile birlikte 35 ülkede, on binlerce aileye Ramazan yardımları ulaştırarak sofraları bereketlendirecek.
Sadakataşı Ramazan çalışmalarını bu yıl başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.
Ramazan faaliyetlerini dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirecek olan Sadakataşı binlerce aileye market kartı, kumanya, zekât, fitre, Kur’an-ı Kerim ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak. Dernek kuracağı iftar sofralarında binlerce kişi ile bir araya gelecek.
Market kartı
Yurtiçi Ramazan çalışmaları kapsamında dernek tarafından 56 ilde yaşayan ihtiyaç sahiplerine marketlerde 300 TL’lik alışveriş yapabilecekleri market kartı dağıtımları gerçekleştirilecek.
40 bin Ramazan kumanyası
Dernek, Ramazan ayı ile birlikte Dünyanın dört bir tarafında ki, mazlum coğrafyalarda yardımları ‘‘Dünya Değişsin’’ çağrısıyla ulaştıracak. Bu yıl Ramazan yardımları kapsamında 15 bini Türkiye’de olmak üzere 35 ülke de 40 bin aileye Ramazan kumanyası ulaştıracak olan dernek sofraları bereketlendirecek.
İftar sofraları
Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kurulan kardeşlik sofralarını bu sene 35 ülkede kurulacak. Dernek iftar organizasyonları kapsamında 64 bin kişi ile bir araya gelecek.
Zekât, fitre ve fidye dağıtımları
Yoksul coğrafyalar ile kriz bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verecek olan Sadakataşı ekipleri zekât, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştirecek. Sadakataşı bu Ramazan’da 10 binin üzerinde aileye fitre ve zekât desteği sağlayacak.
Kriz, savaş ve salgın bölgelerine öncelik
Bu Ramazan’da abluka altında olan Gazze, işgal altında bulunan Kudüs, savaş bölgeleri olan Suriye, Yemen, Ukrayna ile Arakan gibi kriz bölgelerinde Sadakataşı tarafından yardım faaliyetleri gerçekleştirilecek.
Bayramın sevinci çocuklarla yaşanacak
Bayramın sevincini en çok yaşayacak olan çocukları da unutmayacak Sadakataşı ekipleri yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerde 4 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıtımları gerçekleştirecek.
Kalıcı eserler
Sadakataşı ekipleri Ramazan yardımları dışında birçok ülkede kalıcı eserler ile su kuyularının temel atma ve açılışları gerçekleştirilecek.
Sri Lanka; Gül Okulu açılışı
Çad; 7 Bakkal Dükkanının açılışı
Burkina Faso; Hatipoğlu 3 Camii açılışı.
Tanzanya; Hatipoğlu 1 ve Hatipoğlu 2 Camilerinin açılışları
Bangladeş; Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksi açılışı
Myanmar; Hazreti Yusuf Camii Açılışı
Birçok ülkede su kuyusu açılışları ve temel atmaları gerçekleştirilecek.
Nerelere yardım ulaştırılacak?
Dernek Türkiye ile birlikte 35 ülkeye Ramazan yardımları ulaştıracak.
Orta Doğu; Suriye, Irak, Lübnan, Filistin (Gazze ve Kudüs) ve Yemen
Avrupa; Macaristan, Kıbrıs, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, İspanya, Makedonya, Ukrayna, Romanya ve Polonya
Afrika; Somali, Mali, Çad, Kenya, Gana, Togo, Nijer, Burkina Faso ve Tanzanya
Asya; Kırgızistan, Myanmar, Moğolistan, Bangladeş, Filipinler Moro, Vietnam, Afganistan, Nepal, Hindistan ve Sri Lanka
Geçen Ramazan neler yapıldı?
2021 yılı Ramazan ayında 32 ülkede yapılan yardımlarda;
-25 bin aileye gıda kumanyası dağıtıldı.
-2412 kişiye ilmihal dağıtımı gerçekleştirildi.
-3 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.
-9100 aileye fitre ve zekât ulaştırıldı.
-Kurulan iftar sofralarında yaklaşık 49 bin kişi orucunu açtı.
-Yaklaşık 300 bin kişi bu yardımlardan faydalandı.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19