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Sadakataşı 35 ülkeye Ramazan'da yardım ulaştıracak

Sadakataşı Derneği bu yıl Ramazan çalışmalarına ‘‘Dünya Değişsin’’ çağrısıyla başladı. Dernek Türkiye ile birlikte 35 ülkede, on binlerce aileye Ramazan yardımları ulaştırarak sofraları bereketlendirecek. 

Sivil Toplum 28.03.2022, 17:47
Sadakataşı 35 ülkeye Ramazan'da yardım ulaştıracak

Sadakataşı Ramazan çalışmalarını bu yıl başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve 100’ün üzerinde bölgede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. 

Ramazan faaliyetlerini dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirecek olan Sadakataşı binlerce aileye market kartı, kumanya, zekât, fitre, Kur’an-ı Kerim ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak. Dernek kuracağı iftar sofralarında binlerce kişi ile bir araya gelecek. 

Market kartı 

Yurtiçi Ramazan çalışmaları kapsamında dernek tarafından 56 ilde yaşayan ihtiyaç sahiplerine marketlerde 300 TL’lik alışveriş yapabilecekleri market kartı dağıtımları gerçekleştirilecek. 

40 bin Ramazan kumanyası 

Dernek, Ramazan ayı ile birlikte Dünyanın dört bir tarafında ki, mazlum coğrafyalarda yardımları ‘‘Dünya Değişsin’’ çağrısıyla ulaştıracak. Bu yıl Ramazan yardımları kapsamında 15 bini Türkiye’de olmak üzere 35 ülke de 40 bin aileye Ramazan kumanyası ulaştıracak olan dernek sofraları bereketlendirecek. 

İftar sofraları 

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kurulan kardeşlik sofralarını bu sene 35 ülkede kurulacak. Dernek iftar organizasyonları kapsamında 64 bin kişi ile bir araya gelecek. 

Zekât, fitre ve fidye dağıtımları 

Yoksul coğrafyalar ile kriz bölgelerinde yaşayan yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verecek olan Sadakataşı ekipleri zekât, fidye ve fitre dağıtımları gerçekleştirecek. Sadakataşı bu Ramazan’da 10 binin üzerinde aileye fitre ve zekât desteği sağlayacak. 

 Kriz, savaş ve salgın bölgelerine öncelik 

Bu Ramazan’da abluka altında olan Gazze, işgal altında bulunan Kudüs, savaş bölgeleri olan Suriye, Yemen, Ukrayna ile Arakan gibi kriz bölgelerinde Sadakataşı tarafından yardım faaliyetleri gerçekleştirilecek.  

Bayramın sevinci çocuklarla yaşanacak 

Bayramın sevincini en çok yaşayacak olan çocukları da unutmayacak Sadakataşı ekipleri yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerde 4 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıtımları gerçekleştirecek. 

Kalıcı eserler 

Sadakataşı ekipleri Ramazan yardımları dışında birçok ülkede kalıcı eserler ile su kuyularının temel atma ve açılışları gerçekleştirilecek. 

Sri Lanka; Gül Okulu açılışı 

Çad; 7 Bakkal Dükkanının açılışı 

Burkina Faso; Hatipoğlu 3 Camii açılışı. 

Tanzanya; Hatipoğlu 1 ve Hatipoğlu 2 Camilerinin açılışları 

Bangladeş; Aliya İzzetbegoviç Eğitim Kompleksi açılışı 

Myanmar; Hazreti Yusuf Camii Açılışı 

Birçok ülkede su kuyusu açılışları ve temel atmaları gerçekleştirilecek. 

 Nerelere yardım ulaştırılacak? 

Dernek Türkiye ile birlikte 35 ülkeye Ramazan yardımları ulaştıracak. 

Orta Doğu; Suriye, Irak, Lübnan, Filistin (Gazze ve Kudüs) ve Yemen 

Avrupa; Macaristan, Kıbrıs, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, İspanya, Makedonya, Ukrayna, Romanya ve Polonya 

Afrika; Somali, Mali, Çad, Kenya, Gana, Togo, Nijer, Burkina Faso ve Tanzanya 

Asya; Kırgızistan, Myanmar, Moğolistan, Bangladeş, Filipinler Moro, Vietnam, Afganistan, Nepal, Hindistan ve Sri Lanka  

Geçen Ramazan neler yapıldı? 

2021 yılı Ramazan ayında 32 ülkede yapılan yardımlarda; 

-25 bin aileye gıda kumanyası dağıtıldı. 

-2412 kişiye ilmihal dağıtımı gerçekleştirildi. 

-3 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. 

-9100 aileye fitre ve zekât ulaştırıldı. 

-Kurulan iftar sofralarında yaklaşık 49 bin kişi orucunu açtı. 

-Yaklaşık 300 bin kişi bu yardımlardan faydalandı. 

#sadakataşı #ramazan
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