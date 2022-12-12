Sabri Ülker Vakfı’nın gıda israfına dikkat çektiği proje başarıyla tamamlandı

Toplum sağlığının geleceği ve doğru beslenme bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Sabri Ülker Vakfı, bu kapsamda dört ay önce başlattığı projesini Malta’da düzenlenen etkinlik ile tamamladı. EIT Food tarafından fon almaya hak kazanan “Citizen Labs of Turkey and Malta” projesinin kapanışı 5 Aralık Pazartesi günü Malta’da Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Ahmet Kıratlı’nın yanı sıra proje ortakları ve uzmanların da katılımıyla düzenlenen etkinlikle gerçekleşti.

Gıda güvenliği hakkında pandemi döneminde artan bilgi kirliliğini engellemek ve gıda israfı konusunda farkındalık yaratmak hedefiyle 2022 ağustos ayında başlayan projenin koordinatörlüğünü Sabri Ülker Vakfı, yürütücülüğünü ise Malta Sanat, Bilim ve Teknoloji Koleji (MCAST) ve Malta Food Agency yaptı.

4 ay içinde tamamlandı

Projenin kapanış etkinliğinde konuşan Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan, “Vakfımız, Avrupa Birliği projelerinde aktif olarak rol alarak Türkiye’yi Avrupa’da başarıyla temsil ediyor. Bu kapsamda yakın zamanda hayata geçirdiğimiz ‘Citizen Labs of Turkey and Malta’ projesi ile EIT Food’dan fon almaya hak kazanan Türkiye’den ilk Vakıf olmaktan gurur duyuyoruz” dedi

Projenin ortaya çıkışında etkili olan gıda israfı alanında en güncel verilere ışık tutan ‘Tüketicinin Ekmek İsraf Araştırması-TİA 2022’ araştırmasına değinen Tokcan, Bu araştırma çöplerdeki atık miktarının yüzde 52'sini gıdanın oluşturduğu Türkiye'de, günlük 4,9 milyon ekmek israf edildiğini gösterdi. En çok kaybın ise meyve sebzede yaşandığını da üzülerek gördük. Gıda israfının bu denli fazla boyutlarda olmasında hareketle başlattığımız ‘Citizen Labs of Turkey and Malta’ projesi, kültürlerarası bir proje olmanın yanı sıra iki ülkenin STK ve kurumlarının bu farkındalık ve değişim yaratmak üzere güçlerini birleştirdikleri çok verimli bir çalışma olarak da öne çıkıyor. Projemiz, yerel ürünlerde gıda güvenliği ve israfı konularında toplumda bir farkındalık sağlama hedefiyle 4 ay içinde başarıyla tamamlandı” dedi.

Proje ile 5000 kişiye ulaşıldı

Tüketicinin gıdaya güvenini arttırmak, tüketicide gıda israfına yönelik bir farkındalık yaratmak hedefleriyle Eylül 2022’de başlatılan proje kapsamında evde gıda hazırlama sürecinden gıda güvenliği ve hijyeni konusuna kadar halk sağlığına etki eden tüm faktörlerde tüketiciyi bilgilendirici içerikler üretildi. Ana odağı gıda israfı konusunda Malta ve Türkiye’de farkındalık yaratmak olan proje kapsamında 4 ay gibi kısa bir sürede 5000 kişiye ulaşıldı.

