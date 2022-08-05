Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan oldu
Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreterlik pozisyonuna, 2018 yılından bu yana vakfın İletişim Direktörlüğü’nü yürüten Selen Tokcan atandı.
Sivil Toplum 05.08.2022, 17:17 05.08.2022, 17:23
Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreterlik pozisyonuna, 2018 yılından bu yana vakfın İletişim Direktörlüğü’nü yürüten Selen Tokcan atandı.
2016 yılından bu yana vakfın Genel Müdürlük görevini yürüten Begüm Mutuş ise Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü görevine getirildi. Mutuş ayrıca vakıfta yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaya devam edecek.
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