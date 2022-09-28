Sabancı Vakfı, Şırnak’ta 3 bin çocuğa ulaştı

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı’nın 13. sezonunda Fark Yaratan seçilen Erdinç Erdem Bakkal, Şırnak’ın Uludere ilçesinde Fen Bilimleri Öğretmeni olarak görevini sürdürüyor.

Üç yıldır Uludere’de bulunan Erdem Öğretmen, çocukların bilim eğitimine ve astronomiye ilgisini artırmak için bir değişim hareketi başlattı.

Bakkal, Şırnak’ta Bilim Yeniden Doğuyor ismini verdiği hareket ile Mezopotamya topraklarında başlayan bilim ateşini tekrar parlatabilmeyi ve bilim merakını bütün ülkeye yayabilmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda erişimi zor olan köy okullarında anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin yararlanabildiği etkinlikler düzenleyen Erdinç Erdem Bakkal, çocukların temel teorik eğitimler almalarının yanı sıra güneş ve ay gözlemi yapmalarını da sağlıyor.

Göreve geldiği günden bu yana, 15 okulda 3 bine yakın çocuğa erişen Bakkal, ilçedeki diğer öğretmenleri de projeye dahil ederek daha geniş bir kitleye ulaşmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Program, 2009 yılından bu yana Türkiye’de toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin yarattıkları olağanüstü etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Erdinç Erdem Bakkal’ın eğitimde fırsat eşitliği konusunda önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Safkan, şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı olarak eğitimde fırsat eşitliği için kalıcı eserlerimizden, burslarımıza kadar pek çok konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu yılki dört Fark Yaratanımızdan biri olan Erdem Öğretmen de Şırnak’ta bilim eğitimine olan desteğiyle Vakfımızın misyonuna önemli bir katkı sağlıyor. Müthiş bir azim ve kararlılıkla Şırnak’ta köy köy dolaşıp çocuklara bilim sevgisini aşılayan Erdem Öğretmen, bilimin doğduğu topraklarda yeni bilim insanları yetişmesine katkıda bulunuyor. Bu çok değerli projeye destek vermekten ötürü büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz."