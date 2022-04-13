Cansuyu Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan programda İstanbul Ramazanları konuşuldu. İstanbul’da Ramazan sevincinin insanın iliklerine kadar hissedildiğini belirten Bıyıklı şöyle konuştu:

‘Ramazanın ruhu Mekke Medine ve Kudüs’ten sonra en çok İstanbul’da hissedilir. İstanbul “belde-i tayyibe’’dir. İstanbul dünyanın kalpgâhıdır. Camileriyle minareleriyle bir medeniyeti temsil eder. Dünyanın hiçbir şehrinde bu kadar vakıf eseri yoktur. Bursevi'ye göre İstanbul, el-Câmî isminin mazharıdır. Dersadettir. Yani saadetin kapısıdır. İstanbul Osmanlının ruhu Türkiye’nin kalp atışıdır. İstanbul akl-ı selim, kalb-i selim, ruh-u selim, hiss-i selim bir şehirdir.

İstanbul camilerin şehridir. Kentin ihtişamlı camileri Ramazan’ın gelmesiyle birlikte ışıldar. İstanbul’da iftar yemeğin çok ötesinde manevi bir paylaşımdır. İftarla birlikte ışıldayan minarelere takılan geleneksel mahyalar verdikleri mesajlarla Ramazan’ın manevi atmosferini daha da pekiştirir.

İftarın ardından İstanbul’da Sultanahmet, Eyüp ve Üsküdar’da bulunan tarihi Selatin camilerinde teravih coşkusu her yerde hissedilir. Paylaşmanın, sevgi ve hoşgörünün yansımasıyla İstanbul’un manevi atmosferi huzur doludur. Ramazan’da İstanbul’un çarşıları her zamankinden daha renklidir. Geleneksel lezzetler taze ve bolca tezgâhlarda arz-ı endam eder.

On bir ayın sultanı adını verdiği Ramazan, İstanbul’da her sene daha bir coşkuyla kutlanır. Bütün şehrin ve camilerin ışıklandırılmasıyla birlikte İstanbul, tamamen farklı bir havaya bürünür. Bu kutsal ayın ruhuna uygun etkinlikler sayesinde iftar yemekleri daha keyifli hale gelir.

Ramazan Ayında ziyaretler artar. En çok da Yuşa Aleyhisselam, Eyüp Sultan, Aziz Mahmud Hüdai Yahya Efendi gibi manevi sultanlar ziyaret edilir. İstanbul’un tekkelerinde yapılan zikirler manevi şölene ayrı bir güzellik katar. Ramazanın ruhu İstanbul’da yaşanır. Ne mutlu güzelliğin farkında olanlara.’