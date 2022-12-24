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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından 'Katılım Finans ve Temel Değerler' paneli düzenlendi

Finans Genç Projesi çerçevesinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “Katılım Finans ve Temel Değerler” paneli düzenlendi.

Sivil Toplum 24.12.2022, 16:36
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından 'Katılım Finans ve Temel Değerler' paneli düzenlendi

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, “Kavram dünyamızı yeniden inşa edecek bir yolculuğa çıkıyoruz” dedi. ÖNDER Gençlik ve Ziraat Katılım tarafından sürdürülen Finans Genç Projesi, “Birikimli Atölye” öğrencilerinin eğitimi ve düzenlenen çeşitli programlarla devam ediyor. Bu çerçevede bir program da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlendi.

İslam’ın gözlüğüyle bakmak

Programda önce Ziraat Katılım Eğitim Geliştirme Yöneticisi Kadir Sarıca “Katılım Finans ve Temel Değerler” sunumunu yaptı. Ardından düzenlenen panelde konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bir Müslümanın İslami kavramlarla dünyayı okumak için küresel sistemin gözüne geçirdiği gözlüğü çıkarıp İslami sistemin gözlüğüyle dünyayı okuması gerektiğini söyledi. ÖNDER’in bu noktada gençlere İslami bir finans sisteminin matematiğini anlatmak istediklerini kaydeden Ceylan, “Gençlerimize bu sistemin olabilirliğini anlatmak ve bu yolda yürüyecek gençlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkmak istedik. Bu çalışma bunun ürünü olarak ortaya çıktı” dedi.

Yeni ihtiyaçlara çözüm üreteceğiz

Programla, 21. yüzyılı inşa edecek gençleri yetiştirme arzusunda olduklarını belirten Abdullah Ceylan, “Bütün mücadelemiz, bütün derdimiz bu süreç içerisinde islami finans noktasında çalışmalar yapmak, yeni dünyanın yeni ihtiyaçlarına karşı çözümler üretecek genç arkadaşlar yetiştirmektir” ifadelerini kullandı. Ceylan konuşmasına şöyle devam etti: Bugün biz kardeşlerimize helalin, haramın, faizin, alışverişin, ticaretin ne olduğunu anlatarak, kavram dünyamızı inşa ederek, birilerinin önümüze çıkardığı, sunduğu kalıpların ötesinde Allah’ın kurduğu sistem içerisinde yaşayabilmek için bir yolculuğa çıkıyoruz. Allah yolculuğumuzu mübarek kılsın.

Kapitalizme alternatif lazım

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan da konuşmasında kapitalist sistemin merkezinde sermaye biriktirme olduğunu hatırlatarak, “Biz sermaye biriktirmeyi kutsayan kapitalist sistemde böyle bir rekabete girmeli miyiz?” diye sordu. İçinde yaşanan kapitalist düzende inancı korumaya da dikkat çeken Erdoğan, “Birileri bu kapitalist düzende İslami finansla ilgili bir şeyler çalışacak, birilerinin de cephe gerisinde kapitalist sisteme alternatif bir hayat düzeni nasıl olur onu çalışması lazım. Eskiden 30 yılda, 50 yılda bir kriz olurken kriz aralıkları da azalmaya başladı. Artık kapitalizm miadını dolduruyor. Dolayısıyla birilerinin kapitalizm sonrasına dair ve Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir dünya düzeninin nasıl olabileceğine dair fikretmesine ihtiyaç var. Bir yandan da bu kapitalist düzende yaşamaya nasıl devam edeceğiz bunu konuşmamız lazım” diye konuştu.

Katılım finans büyümeyi sağlayacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Daire Başkanı Tarık Akın ise iktisadın bir bilim değil ideoloji olduğunu, iktisadi düşünceyi üretenlerin baştan bir varsayımı, ideolojiyi kabul ettirdiklerini söyledi. Bir iktisadi sistemden faizin olması gerektiği kabulünün de bugünkü iktisadi düşüncenin ortaya koyduğu bir sonuç olduğunu belirten Akın, “Dolayısıyla iktisadi anlamda da faizsiz bir ekonomi hem de çok iyi sonuçlar oluşturarak, toplumun refahını artırarak uygulanabilir ve gerçekçi bir olgu olarak karşımızda duruyor” dedi. Katılım finansın Türkiye’nin ekonomik büyümesi ve finansal bağımsızlığı açısından çok önemli olduğunu belirten Akın, bir zamana kadar dini hassasiyetleri sebebiyle finansal sisteme katkıda bulunan kişilerin tercihi olduğunu ama şimdi finansal sistemin daha sürdürülebilir şekilde ilerlemesi için önemli bir alan vazifesi gördüğünü söyledi.

İnsan kaynağına ihtiyacımız var

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de katılım finans sisteminin Türkiye’de hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, özellikle kamunun katılım finans sektörüne dahil olmasıyla birlikte ciddi anlamda bir rekabet ortamı oluştuğunu söyledi. Katılım finansta çalışmak isteyen gençlere kapılarının açık olduğunu bildiren Özdemir şöyle devam etti: İstanbul’un İslami finans merkezi olması gibi bir hayalimiz var. Bu kaliteli insan kaynağıyla mümkün, buraya ne kadar çok insan kaynağı yetiştirirsek buradan çıkacak kaliteli insanlarımızın hem ülkemizde hem de uluslararası alanda fikri anlamda katkı vereceklerini düşünüyorum. Diğer İslam ülkelerinde aynı tempo, aynı heyecanı göremiyorsunuz. Türkiye olarak bizim heyecanımız daha yüksek. Bu alanda daha fazla insan kaynağına ihtiyacımız var.

#Finans Genç projesi #Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi #Katılım Finans ve Temel Değerler
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