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Önder aile kampı Oylat'ta yapıldı

ÖNDER Aile Kaynaşma Kampı, ÖNDER Yönetim Kurulu üyeleri ve ailelerinin katılımıyla Bursa’da yapıldı. 24-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen kampta; sanat, spor ve kültürel aktiviteler de yer aldı.

Sivil Toplum 29.12.2021, 18:00 29.12.2021, 18:12
Önder aile kampı Oylat'ta yapıldı

İnegöl ilçesindeki Oylat kaplıcalarında gerçekleştirilen Kamp, tanışma ve hasbihal programıyla başladı. Yönetim Kurulu üyeleri ve aileleri, kendilerini tanıtarak aile bağlarını ve tanışıklıklarını güçlendirdi. 

Spor olmazsa olmaz

Programda Öncü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından kurulan platformlarda çocuklar için ok ve dart atışları, koordinasyon parkuru, çember oyunu, mas güreşi, satranç ve mangala etkinlikleri gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren etkinliklerde katılımcı çocuklara madalyaları takdim edildi. Ayrıca, ok atışlarında çocuklarla yetişkinler de yarıştı. Sabah saatlerinde ise yine katılımcıların iştirakiyle doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi. 

Yarıştılar ve ödül kazandılar

Kampta spor etkinliklerinin yanı sıra, kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenlendi. Akşam düzenlenen Aileler Yarışıyor bölümünde önce mani ve tekerleme okumaları gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren çocuklara ödülleri takdim edildi. Arkasından ise Kahoot üzerinden bilgi yarışması düzenlendi. Tüm ailelerin dijital olarak katıldığı yarışma sonunda ise ilk beşe giren ailelere hediyeler verildi. Günün sonunda Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Dulkar’ın saz ve sözünden sıra gecesi gerçekleştirildi. Sıra gecesindeki icralara Genel Başkan Danışmanı Ali Yıldız ile Yönetim Kurulu üyeleri Doç. Dr. Ali Osman Kuşakcı ve Abdullah Hanönü de iştirak etti. 

Sinema da var

Sosyal etkinliklerin sonuncusunda ise sinema gecesi yapıldı. 12 Kızgın Adam (12 Angry Man) filmi dev ekrana yansıtılarak topluca izlendi. 12 Öfkeli Adam, cinayetle suçlanan bir genç ile ilgili karar vermekle yükümlü 12 jüri üyesinin karar verme sürecini konu ediyor. Karar verme sürecinde bir odada yaptıkları tartışmalarda yaşananlar yabancı düşmanlığı, kanuna aşırı güven, çoğunluğa uyma, geçmişle hesaplaşma gibi konular üzerinden irdeleniyor. Sinema gecesi ile birlikte sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin ardından kamp sona erdi. 

#önder vakfı #Kamp #stk
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