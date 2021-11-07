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Öğrenciler Kızılay'a kan bağışında bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Baruthane Ortaokulu ve Türk Kızılay'ınca başlatılan kampanyada, bir günde 1700 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor.

Sivil Toplum 07.11.2021, 16:22 07.11.2021, 16:26
Öğrenciler Kızılay'a kan bağışında bulundu

Baruthane Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte kan bağışçılarından Türk Kızılay ekiplerince kan alınıyor.

Okulun öğrencilerinin aileleri ve çevresinin oluşturduğu kan bağışçılarına, bisküvi ve meyve suyunun yanı sıra çiğ köfte, künefe gibi ikramlarda da bulunuldu.

Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftli, okullarının 5 yıl önce kurulduğunu ve her yıl kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin bir panayır havasında geçtiğini, salgın şartlarını değerlendirerek açık havada etkinliğin gerçekleştiğini dile getiren Çiftli, şöyle devam etti:

"Şu an yoğun bir şekilde kan bağışı devam ediyor. Saat 20.00'ye kadar bağışı sürdüreceğiz. Beklentimiz bin 500 üniteyi geçeceğimizi düşünüyorum. Bin hedefine ulaştık ama bin 500 üniteyi geçeceğimizi düşünüyorum. 1549 ünite kan bağışı rekorumuzu geçmeyi kendi rekorumuzu egale etmeyi hayal ediyoruz. Umarım başarırız." diye konuştu.

Çiftli, son 4 yılda toplam 3 bin 212 ünite kan bağışı topladıklarını sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut da etkinlikten bin 700'ün üzerinde kan bağışı beklediklerini vurguladı.

Etkinlikle öğrencilerin kan bağışının önemi hakkında farkındalık kazandığını diğer yandan kan ihtiyacının karşılandığını anlatan Bulut, "Bu tür etkinliklerle kan arama sıkıntısı kalmayacağı düşüncesindeyim. Kan stoklarımız pandemi nedeniyle bayağı azalmıştı. Ama bu gibi çalışmalarla çok şükür kan stoklarının azalmasını önleyeceğiz." ifadesinde bulundu.

Kan bağışçılarından Celalettin Kapçak da düzenli olarak kan verdiğini belirterek, "Kan her zaman bir ihtiyaç. Biz de bilinçli bir vatandaş olarak sorumluluğumuz gereği kanımızı veriyoruz. Tüm halkımızı da bağış yapmaya davet ediyorum. İnsan vicdanen, ruhen çok mutlu oluyor. " dedi.

Baruthane Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Deva Çağdaş kan vermenin çok önemli bir şey olduğunu düşündüğünü bu nedenle kampanyaya destek verdiğini söyledi.

Hastaların kan yokluğu nedeniyle ölebileceğini ifade eden Çağdaş, şunları aktardı:

"Ben kampanyaya kan bağışçısı toplarken hayatında hiç kan vermemiş kişileri gördüm. Onların bir yerden başlangıç yapmalarını sağladım. Komşularımız da var babamın çevresi de vardı, alim de vardı."

Deva Çağdaş 150'ye yakın kan bağışçısı bulduğu için büyük mutluluk yaşadığını kaydetti.

Kaynak: AA
#Kızılay #samsun #Baruthane Ortaokulu
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