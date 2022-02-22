MÜSİAD'dan İdlib'e destek
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı,"Suriye'nin İdlib bölgesinde kalıcı bir MÜSİAD köyü kurmak istiyoruz. Bölgede kalıcı konut ve yetim hamiliği projelerimiz var. Aynı zamanda ayni yardımlarımız da olacak" dedi.
Sivil Toplum 22.02.2022, 18:05
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Sadakataşı Derneği iş birliğiyle İdlib'de ihtiyaç sahibi ailelere gıda, gıda dışı insani yardım ve kışlık giysi yardımında bulundu.
MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, yardımlar, İdlib'in Cebel Zaviye bölgesine gönderilerek bölgede bulunan MÜSİAD ve Sadakataşı Derneği ekiplerince Suriyeli ailelere ulaştırıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın İdlib'de köy kuracağını belirterek, "Suriye'nin İdlib bölgesinde kalıcı bir MÜSİAD köyü kurmak istiyoruz. Bölgede kalıcı konut ve yetim hamiliği projelerimiz var. Aynı zamanda ayni yardımlarımız da olacak." ifadelerini kullandı.
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