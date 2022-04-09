banner38

Mülteci kampındaki yetim kız çocuğu istediği hayaline kavuştu

İDDEF, Lübnan'ın Arsal bölgesindeki mülteci kampında yaşayan Sara Merve Şerif ve yetim çocuklara şehir merkezindeki bir restoranda iftar yemeği vererek onların hayalini gerçekleştirdi.

Sivil Toplum 09.04.2022, 18:08
Mülteci kampındaki yetim kız çocuğu istediği hayaline kavuştu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) , Suriye’deki savaştan kaçan insanların yaşadığı ve yıl boyunca çalışmalarını sürdürdüğü Lübnan’ın Arsal bölgesindeki mülteci kampında Ramazan faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda çadırları ziyaret ederek hayırseverlerin emanetlerini teslim eden İDDEF ekipleri, Şerif ailesiyle sohbetinde uzun zamandır et yemediklerini ve 14 yaşındaki Sara Merve Şerif’in tavuk yemeyi çok istediğini öğrendi.

Babasını Suriye’de kaybeden Merve ve diğer yetim çocuklar için harekete geçen İDDEF, Ramazan ayı dolayısıyla 40 yetim için tavuk yemeğinden oluşan iftar yemeği organize etti. Araçlarla kamptan alınan çocuklar Arsal merkezdeki bir restoranda hayalini kurdukları sofrada bir araya geldi. Gözyaşları gülücüğe dönüşen Merve ve arkadaşları mutlu bir gün geçirirken yemek sonrası pasta kesildi.

Merve’nin göz rahatsızlığı olan 64 yaşındaki dedesi Nadir Muhammed Şerif, İDDEF’e yaptığı açıklamada mülteci çadırında üç kişi yaşadıklarını ısınma için verdikleri mazotu kızı ve torunlarıyla paylaştığını ama en çok yanlarında kalan yetim torunu Sara Merve’ye üzüldüğünü söyledi. Dede Şerif, “Etin tadına bakmamız mümkün değil. Birkaç gün önce bize dağıtılan etler sayesinde ilk defa tadına bakabildik. Eğer dağıtmamış olsalardı ne tavuğu ne de eti satın alabilirdik. Gözlerimden rahatsızım ve bir metre ötesini göremiyorum. Çok kötü ve zor vaziyetteyiz. Ramazan ayında yaşam daha da zorlaşıyor. Oruçluyuz ama yemeğe ihtiyacımız var. Babası Suriye’de vefat eden Merve’nin annesi de başka biriyle evlenerek buradan ayrıldı. Merve’ye biz bakıyoruz” dedi.

İDDEF Lübnan Saha Sorumlusu Resul El Cevad, aralarında Türkmenlerin de bulunduğu Lübnan'ın Suriye sınırındaki mültecilere iftar verdiklerini ifade etti. Mültecileri kamptan özel araçlarla aldıklarını belirten El Cevad, "İlk gün 40 yetim çocuğa, ikinci gün de 30 yetişkine bir restoranda iftar verdik" dedi.

Türkiye'den daha önce Arsal bölgesindeki mültecilere yardım gönderdiklerini ve orada "Tavuk eti yemek istiyorum" diyen küçük kızın görüntüsü üzerine bu iftar yemeğini düzenlediklerini kaydeden El Cevad, "Küçük kızımız ve onunla beraber 40 yetime Türkiye'den getirdiğimiz tavuk eti ile iftar yemenin mutluluğunu yaşadık" diye konuştu.

Babası vefat eden, annesinin Suriye'de kaldığı Merve'ye Lübnan'daki mülteci kampında dedesi ve babaannesi bakıyor. 

#Mülteci Kampı #İDDEF #yetim
Yorumlar (0)
banner35
23
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 32 61
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Kayserispor 32 41
15. Gaziantep FK 31 40
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 32 27
19. Rizespor 32 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 29 39
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 29 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 29 36
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 30 28
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 31 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 31 31
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22