Moskova'da 'Yunuça Bir Dünya' paneli yapıldı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve YEE Moskova Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan’ın açılış konuşmalarını yaptığı panele çok sayıda davetli katıldı.

Rusların, Yunus Emre’nin eserlerine ve felsefesine yönelik ilgisinin giderek artığına işaret eden Samsar,"Nitekim Yunus Emre, temsil ettiği kucaklayıcılık çerçevesinde kültür merkezlerimize de ismini vermiştir." dedi.

Yunus Emre şiirlerinden oluşan repertuvarla Türk Müziği konserinin icra edildiği panelde, Türk ve Rus uzmanların katılımıyla "Türk Sufizminin Öncüleri" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumlar kapsamında Sufizm, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre’nin Türk kültüründeki önemi anlatılırken, programın ardından ziyaretçilere Türk mutfağından ikramlar takdim edildi.