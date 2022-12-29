Mirasımız Derneği 2022 Kudüs Raporu'nu açıkladı

Fatih'teki bir otelde düzenlenen programda konuşan Demirci, dernek olarak Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmadıklarını, çalışmaları yoğunlaştırarak Kudüs'teki yoksul ailelere yardımlarda bulunduklarını dile getirdi.

Demirci, Mescid-i Aksa'nın yakınında Osmanlı döneminde inşa edilen Yetimler Okulu'nu finanse etmeye çalıştıklarını belirterek, "600 kişi kapasiteli okulda geçen sene sadece 70 öğrenci eğitim gördü. Bu sene 200'e yakın öğrenci kayıt yaptırdı. Dönem ortasında olmamıza rağmen hala öğrenci kayıtları alınıyor. Kudüs'teki Yetimler Okulu'na destek verdik ve okulun öğrenci sayısı artmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın yakınlarındaki Makasıd Hastanesi'nde sağlık sigortaları iptal edilen Müslümanların ve Gazze'den yoğun bir şekilde Kudüs'e gelen hastaların tedavi edildiğini belirten Demirci, bu hastanenin ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Demirci, yine yetimleri de yalnız bırakmadıklarını, 160 yetimin hamiliğini yapmaya çalıştıklarını, yüzlerce aileye de zekat yoluyla yardım ulaştırdıklarını vurguladı.

İnsan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve Mirasımız Derneğinin Kudüs'teki ekibi tarafından hazırlanan 2022 Kudüs Raporu'nu okuyan Mirasımız Derneği Medya Sorumlusu Nihat Topçu, şu bilgileri verdi:

"1 yıl içerisinde 17 genç şehit oldu, 3 bin 9 kişi tutuklandı. 571 Kudüslüye saldırı yapıldı, 207 ev ve iş yeri yıkıldı, 984 yeni ev yıkım emri verildi, 15 bin 200 dönüm araziye el konuldu. 51 bin fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, 18 STK kapatıldı, 103 kez Mescid-i Aksa'nın restorasyon çalışmaları engellendi."

Derneğin Kudüs'te bu yıl gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatan Topçu, "10 bin 790 aileye kumanya, 241 aileye fitre desteği sağlandı, 157 aileye zekat yardımı yapıldı, 9 bin 753 aileye iftar verildi. Onun haricinde kurban payı, bayramlık harçlığı, nakdi yardım, çocuklara okul çantası ve kırtasiye malzemesi, kışlık giyecek ve ısıtıcı yardımı yapıldı." diye konuştu.

Toplantıya, Kudüs'ten Mescid-i Aksa Mütevelli Heyeti Üyesi ve Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Ebu Diyab da katıldı.