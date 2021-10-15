Memur-Sen Kadınlar Komisyonu’ndan Suriye'ye ziyaret

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ve beraberindeki heyet ile birlikte iç savaştan kaçan mağdurların yaşadığı İHH insani yardım kamplarını ziyaret etti. Aydın, bölgede yaşayan kadınlarla görüşerek sıkıntılarını dinledi.

Azez şehrindeki Sucu bölgesinde bulununan kampın yetkililerinden bölge hakkında bilgi alan Aydın daha sonra İHH’nın kamp koordinasyon merkezlerini ziyaret ederek yetimler ve bölgedeki insanlar için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Memur-Sen’in iç savaşın başından bu yana insani yardım noktasında mağdurları yalnız bırakmadığını söyleyen Aydın, savaşın en çok çocuk ve kadınları etkilediğini belirtti. Daha önce İdlib’e defalarca insani yardım tırları gönderildiğini, savaşın mağdur ettiği kadınlara yönelik çalışmalarda Memur-Sen Kadınlar Komisyonu olarak en etkin şekilde yer aldığını vurgulayan Aydın Suriyeli kadınların yaşadığı sorunları gerek Türkiye gerekse uluslararası gündemde tutmak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Aydın ve beraberindeki heyet daha sonra Şam Üniversitesi’nin mezuniyet programına katılarak mezunlarla bir araya geldi.