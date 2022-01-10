Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu

Yedi Güzel Adam’ın aksiyoneri, şair-yazar, Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın hatırasını yaşatmak adına bu yıl 3.’sü düzenlenen Mehmet Akif İnan Ödülleri, Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, Akif İnan’ın öncü ve cesur bir sendikacı olduğunu belirterek, “Akif İnan ağabey, bir dava insanı olarak hak ve özgürlüklerin mücadelesini verdi. Akif İnan entelektüel duruşuyla, fikri zenginliğiyle bu ülkeye çok önemli katkılarda bulundu. Kalemi eylem olan, kalemi aynı zamanda kalesi olan önemli bir isimdi. Bizleri bugünlere taşıyan çok önemli kilometre taşlarından biriydi. Akif inan düşünde Mescid-i Aksa’yı görür, uyandığında ise adil bir dünyanın gerçekleşmesi için, yeniden büyük Türkiye’nin oluşması için çalışırdı. Kendisini bu davaya adamıştı” diye konuştu.



İnan’ın kurduğu Memur-Sen’in Türkiye’deki sendikal anlayışı değiştirdiğinin altını çizen Bakan Gül, Memur-Sen’in yaptığı çalışmalar ve başarıyla İnan’ın rüyasını gerçekleştirdiğini söyleyerek “Akif İnan aramızdan ayrıldı ama eserleri, mücadelesi ve davası yaşıyor. İyinin, doğrunun, güzelin, adil olanın kurulacağı günü görünceye kadar bu mücadele sürecek” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin demokratik kazanımlar ve insan hakları alanında önemli adımlar attığını söyleyen Bakan Gül, “Kazanılmış hakları Anayasal güvenceye kavuşturmak gibi bir misyonumuz var. Memur-Sen’in de mücadelesini verdiği sivil ve yeni bir anayasa önümüzde duran bir ödevdir. Hep birlikte memuruyla işçisiyle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla 84 milyon bütün vatandaşlarımızın ‘bu benim anayasam’ diye savunacağı bir anayasaya hepimizin ihtiyacı vardır. Bu konuda Memur-Sen gibi sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.



Konuşmasında Türkiye’nin demokratik atılımlarına değinen Bakan Gül "Türkiye hiçbir zaman eskiye dönmeyecektir” diyerek “Türkiye’nin yolu eski Türkiye yolu değildir. Türkiye’nin yolu reformculuktur, değişim ve özgürlüklerin artmasıdır. Sonunda kazanan her zaman millet iradesi olacaktır” şeklinde konuştu.

Yalçın: “Memur-Sen İnan’ın Fikirleriyle İnşa Ettiği Koca Bir Çınardır”

Ödül töreninde konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mehmet Akif İnan’ın şair, mütefekkir, öğretmen ve aynı zamanda bir eylem adamı olduğunu belirterek İnan’ı tarihe, medeniyete, çağa ve bütün insanlığa karşı sorumluluğunu vefayla mayaladığı fikirleriyle sirayet etmiş bir uygarlık savaşçısı olarak niteledi.

Yalçın, Memur-Sen’in onun en önemli eseri olduğunu ifade ederek “Memur-Sen, kurucu fikirleriyle inşa ettiği koca bir çınardır. Bugün Türkiye’nin en büyük emek örgütüysek ve bununla birlikte cesametimizle dünyanın dört bir yanına ulaşabilmişsek, bunda Akif İnan ağabeyin kurucu fikirlerinin payı büyüktür. Bizi bugün burada toplayan da işte bu vefayla örgütlenmiş fikirlerdir” diye konuştu.

Mehmet Akif İnan’ın bir duygu ve düşünce adamı olarak şiir ve yazılarıyla ortaya koyduğu duruşunu bir hatip olarak kitleleri etkilemek ve yönlendirmek, bir sendika lideri olarak kurumsal bir bünye halinde inşa, sevk ve idare etmek suretiyle başka bir boyuta taşıdığını vurgulayan Yalçın, “Mehmet Akif İnan, Yedi Güzel Adam içerisinde aksiyona ilişkin teorisini, düşüncelerini, hareket planında en fazla pratiğe dökmüş olanıdır” şeklinde konuştu.

Memur-Sen’in kurucu lideri Akif İnan’ın köklü fikirleri üzerine yükselmiş bir emek örgütü olduğuna işaret eden Yalçın “Adil bir dünyanın ve insanlığın hürriyet mücadelesinin yapıtaşlarını bu çerçevede ele alıyoruz. “Kurucu genel başkanımızın fikirlerini, medeniyetimizden tevarüs ettirdiği kavramlarla, tekelci kapitalist düzeni aşarak, insanlığın yeniden onuruyla yaşayacağı bir sistem çabası olarak okuyoruz. ‘İzm’lerin dayatmasına mahkum edilen sendikacılık anlayışının yerine hizmet merkezli bir sendikal anlayışın zeminini oluşturdular” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’in Akif İnan’ın mirasına sahip çıkarak bu mirası evrensel düzeye taşımaya gayret ettiğini belirten Yalçın, “Kendi inancımızın değerlerine yaslanarak, diğer inanç ve felsefi görüşlerin varlığını yok saymayarak, emeğe, ekmeğe, özgürlüğe, dünya barışına, insanlığın huzur ve refahına dair bütün çabalarımızın temelinde işte bu kurucu felsefe vardır” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından jüri heyetinde yer alan; Prof.Dr. Musa Kazım Arıcan, Prof.Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof.Dr. Ali Osman Kurt, Prof.Dr. Mete Gündoğan, Ömer Faruk Ergezen, Mecit Erdoğan, Mehmet Emin Esen, Şükrü Kolukısa ve Hıdır Yıldırım’ın değerlendirdiği 6 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Mehmet Akif İnan Ödülleri kapsamında ‘Başarı ve Teşvik Ödülü’ Covid-19 salgınına karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının mucidi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye verildi.

Ödülünü Adalet Bakanı Abdülhamid Gül’den alan Özdarendeli “TÜRKOVAC aşısı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnsanımıza hayırlı olsun. Bu aşının geliştirilmesinde birçok aşamasında o kadar çok insanın emeği var ki. Ben bu ödülü onların adına alıyorum” diye konuştu.



Mehmet Akif İnan Ödüllerinde ‘Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü’ Mesut Uçakan’a, ‘Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü’ Özgür Şimşek’e, ‘Uluslararası Değer Ödülü’ İHH Yetim Projesi’ ne, ‘Üstün Hizmete Vefa Ödülü’ Rasim Özdenören’e verildi. Jüri Özel Ödülü ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi İclal Dağcı’ya verildi.

Ödülünü Adalet Bakanı Abdülhamid Gül’den alan Özdarendeli “TÜRKOVAC aşısı ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnsanımıza hayırlı olsun. Bu aşının geliştirilmesinde birçok aşamasında o kadar çok insanın emeği var ki. Ben bu ödülü onların adına alıyorum” diye konuştu.



Mehmet Akif İnan Ödüllerinde ‘Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü’ Mesut Uçakan’a, ‘Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü’ Özgür Şimşek’e, ‘Uluslararası Değer Ödülü’ İHH Yetim Projesi’ ne, ‘Üstün Hizmete Vefa Ödülü’ Rasim Özdenören’e verildi. Jüri Özel Ödülü ise Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi İclal Dağcı’ya verildi.

Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanı sıra; Milletvekilleri Halil Etyemez, Yusuf Beyazıt, Mehmet Ali Cevheri, Erol Kavuncu, Mustafa Canbey, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Uğurhan Kuş, Hasan Yılmaz, Yakup Moğul, AK Parti 22/24. Dönem Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, ASBÜ Rektörü Prof.Dr. Musa Kazım Arıcan, Memur-Sen Eski Genel Başkanlarından Fatih Uğurlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Mehmet Akif İnan’ın ailesi, kardeşleri; Ahmet İnan, Mustafa İnan, Ali Mithat İnan, sevenleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gerçekleştirilen ödül töreninde çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.