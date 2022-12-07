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MAZLUMDER'den 'sahipsiz başıboş köpeklere' ilişkin rapor

İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Sahipsiz Başıboş Köpekler Raporu'na göre, sadece 2022 yılı başından kasım ayına kadar 7'si çocuk 27 kişi köpek saldırılarından dolayı hayatını kaybetti.

Sivil Toplum 07.12.2022, 16:24
MAZLUMDER'den 'sahipsiz başıboş köpeklere' ilişkin rapor

MAZLUMDER Konya Şubesince hazırlanan raporda, sahipsiz köpeklerin son yıllarda popülasyonun kontrol edilememesi nedeniyle Türkiye'de giderek büyüyen bir sorun haline geldiği bildirildi.

Sahipsiz köpeklerin çevre, toplum sağlığı ve can güvenliğini tehdit ettiği vurgulanan raporda, "2022 yılı itibarıyla Türkiye'de sahipsiz köpek sayısının 10 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir. Sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altında tutulmaması ve sonucunda popülasyonun kontrolsüz şekilde büyümesi çeşitli riskler doğurmaktadır. En önemli risk, habitatta sahipsiz sayısının artması sonucunda orada yaşayan insanların vücut bütünlüğünün tehlikeye girmesidir." ifadesine yer verildi.

Köpek ısırma vakalarının en çok 0-4 yaş grubunda olduğu, etkisi giderek artan bu sorunun, sağlık, güvenlik, yaşam hakkı, maddi varlığını ve vücut bütünlüğünü koruma gibi insan hakları ihlaliyle sonuçlandığı belirtildi.

Sahipsiz köpekler sebebiyle yaşanan hak ihlallerine atıfta bulunan raporda, Kayseri, Karaman, Eskişehir, Adana, Şanlıurfa, Ağrı, Aydın ve Gaziantep'te köpek saldırısı vakasıyla yaşanan ölümler anımsatıldı.

Sahipsiz köpeklerin yetersiz aşılama ve bakımsızlıktan ötürü toplum sağlığının tehdit edildiği, başıboş köpeklerin zoonotik hastalıklar açısından da insan yaşamını ve sağlığını tehdit eder duruma geldiği bildirildi.

"7'si çocuk 27 kişi hayatını kaybetmiştir"

Raporda, şu görüşlere yer verildi:

"Sahipsiz köpekler, yaşama hakkından, temiz bir çevre hakkına, sağlıklı yaşama hakkından çocukların ve engellilerin haklarına kadar pek çok hak konusunda ihlale yol açmaktadır. Birçok vakayı olay listesine eklemek mümkündür. Sadece 2022 yılı başından kasım ayına kadar 7'si çocuk 27 kişi hayatını kaybetmiştir. Resmi kurumların bu konuda bir rapor tutmaması, medyaya yansıyanlar dışında ölüm ve yaralanmaların net sayıyla ifade edilememesi, sahipsiz köpeklerin sebep olduğu trafik kazası, kalp krizi, beyin kanaması gibi ölümlerde sebep olarak köpeklerin gösterilmemesi net sayıya ulaşılmasını engellemektedir."

"Sorun toplumsal ve bilimsel tartışmalarla ele alınmalı"

MAZLUMDER'in ise konuya ilişkin şu önerilerine yer verildi:

"Konu tartışılırken popülist söylemlerden ve kasıtlı propagandalardan uzaklaşılmalı, toplum barınakta başına kürekle vurularak öldürülen köpek görüntüleri ile kuduz olup hayatını kaybeden insan canı arasında bırakılmamalıdır. Sorun toplumsal ve bilimsel tartışmalarla ele alınmalı, bütün tarafların üzerinde uzlaştığı düzenlemeler ve uygulamalar geliştirilmeli ve daha fazla mağduriyet yaşanmadan çözüm için acilen harekete geçilmelidir."

#Mazlumder #başıboş köpekler
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