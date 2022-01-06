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Malatya'da TÜGVA'nın kodlama icathanesi açıldı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Maalesef bu ülkenin geleceğini kendi tarihi ve kimliği üzerine inşa etmek isteyen hangi kurum varsa hedefe koyuyorlar" dedi.

Sivil Toplum 06.01.2022, 17:30
Malatya'da TÜGVA'nın kodlama icathanesi açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Maalesef bu ülkenin geleceğini kendi tarihi ve kimliği üzerine inşa etmek isteyen hangi kurum varsa hedefe koyuyorlar." dedi.

Erdoğan, TÜGVA Malatya İl Temsilciliği binasında kurulan ve tefrişatı Kovid-19 salgını döneminde tamamlanıp kodlama eğitimi verilen icathanenin açılışında yaptığı konuşmada, Malatya'da gençlerin hoşça vakit geçirebileceği mekanlar oluşturduklarını, anne-babaların çocuklarını TÜGVA'ya emanet ederken gözlerinin arkada kalmadığını söyledi.

Erdoğan, çocukların burada kitap okuma grupları oluşturduğunu ve sportif, kültürel aktivitelerin içinde olduklarını belirterek, bilimsel merakı olan gençlerin projelerde yer aldığını, 3 boyutlu yazıcıyla tanıştıklarını, kendi tasarladıkları objeleri 3 boyutlu yazıcıdan çıkardıklarını ve TEKNOFEST yarışmalarına katıldıklarını vurguladı.

TÜGVA bünyesindeki icathanelerinin Türkiye çapında TEKNOFEST'e birçok ekip gönderdiğini ve başarılar aldığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onun için Türkiye Gençlik Vakfı Türk gençliğinin geleceğini daha aydınlık yapmak için çalışıyor, bu kadar basit. Bunu sağa sola çekmeye çalışanlar var. Biz gençliğimizle, neslimizle, geleceğimizle ilgili dertli insanlar olarak TÜGVA'mıza destek veriyoruz, Türkiye Gençlik Vakfını yöneten genç kardeşlerimle, bu dert etrafında bir araya gelmiş kardeşlerim ve Allah'ın izniyle. Bakın TÜGVA'daki kardeşlerime sesleniyorum, TÜGVA'nın ne olduğunu, Türkiye'ye sizin bizzat anlatmanız lazım. Çünkü ben anlatsam olmaz. Bizim söylediğimizi sağa sola çekmede çok mahirler. Buradan ne anladığınızı anlatmanız lazım, burada ne bulduğunuzu anlatmanız lazım ki bunlar da ağızlarının payını, cevaplarını hakkıyla alsınlar. Diğer bütün bu alanda çalışan vakıflarımız için de aynı şey geçerli. Maalesef bu ülkenin geleceğini kendi tarihi ve kimliği üzerine inşa etmek isteyen hangi kurum varsa hedefe koyuyorlar. Peki sormak lazım, bu ülkenin geleceği Allah aşkına nerede olsun istiyorsunuz, yani bu ülke herhangi bir batı ülkesinden farkı olmasın kendi kimliğini tamamen kaybetsin mi istiyorsunuz? Çünkü bu anlaşılıyor bundan. Başka hiçbir şey anlamıyoruz."

Geçen yıl imam hatip lisesi mezunlarından üniversite sınavlarında ilk bine girenlerin sayısının 380 olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi hani sanırsınız ki imam hatiplerde akademik herhangi bir eğitim, öğretim yok. Yani pompalamaya çalıştıkları bu. İmam hatip demek Kur'an demek başka hiçbir şey yok. Yani işte ortaçağ karanlığı dedikleri var ya kendi karanlıkları, orta çağ karanlığı Müslümanların aydınlığı be, bundan bile haberi yok. Ortaçağ batının karanlığıdır. Ortaçağ İslam medeniyetinin bilimde, fende, teknolojide en ileri olduğu dönemdir. Dolayısıyla bizim kendi kimliğimizi kuşanmamız, inancımızı kuşanmamız lazım."

- Diğer konuşmacılar

Malatya Valisi Aydın Baruş ise icathanenin hayırlı olmasını temenni etti.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da vakıf olarak şu anda Türkiye'nin dört bir tarafından 30 ilde icathane çalışmaları olduğunu belirtti.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de Ziraat Katılım olarak icathanelerin sponsoru olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Mesut Demir ise açılışı yapılan icathanede 60 öğrenciyle eğitime devam ettiklerini belirtti.

#TÜGVA #Malatya #stk
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