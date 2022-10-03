Maarif Vakfının Azerbaycan'da kurduğu okul açıldı

Uluslararası Maarif Okullarında düzenlenen törene, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Ekonomi Bakan Yardımcısı Elnur Aliyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Büyükelçilik müşavirleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehitlerin saygı duruşu ile anılması, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emrullayev, Uluslararası Maarif Okullarının Azerbaycan eğitimi için yeni nefes olacağını söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ebedi olduğunu vurgulayan Emrullayev, kardeşliğin ebediliğini korumak için bu tip eğitim kurumlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Emrullayev, Uluslararası Maarif Okullarının Azerbaycan'ın eğitim hayatının yanı sıra ekonomiye de katkı sunacağını belirtti.

- "Amaç, ilmini ve irfanını insanlığın hizmetine adayacak nesiller yetiştirmektir"

Bakü Büyükelçisi Bağcı da "tek millet iki devlet" anlayışını koruyacak ve güçlendirecek, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin adeta anayasası niteliği taşıyan Şuşa Beyannamesi'nin felsefesine uygun, yani iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirecek bir yapı olan okulun açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Maarif Vakfı Okullarının dünyanın her tarafında kurulduğu günden bugüne pek çok başarılara sahip olduğunu ve saygınlık kazandığını belirten Bağcı, şu ifadeleri kullandı:

"İnanıyorum ki; bu çizgiyi en kısa zamanda Azerbaycan'da da gösterecek ve hak ettiği yeri ve itibarı sağlayacaktır. Buradaki amaç, ilmini ve irfanını insanlığın hizmetine adayacak nesiller yetiştirmektir. Bizim açımızdan da en önemli misyonu, iki ülke kardeşliğini koruyacak, geliştirecek ve güçlendirecek insanlar yetiştirecek olmasıdır."

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Vakfın faaliyetleri konusunda bilgi vererek kardeş ülke Azerbaycan'da da okul açmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Akgün, "Temel hedefimiz; yerel özelliklerini kaybetmeden gelecekle rekabet edebilecek yeni bir nesil yetiştirmektir. Amacımız; çocuklarımızı kendi kültürlerine yabancılaştırmadan modern çağın gerektirdiği her türlü teknolojik yeteneklerle donatarak onları yarının dijital dünyasına hazırlamaktır. Bu okulu Türkiye ile Azerbaycan'ın geleceğine yönelik stratejik yatırım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin müzik ve dans gösterileriyle devam eden etkinlik sonrasında protokol üyeleri, kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi.