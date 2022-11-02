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Maarif Vakfı dünya eğitim otoritelerini buluşturacak

Türkiye Maarif Vakfı, dünya eğitim otoritelerini 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde buluşturacak. İstanbul'da 4-5 Kasım'da düzenlenecek zirvede, 7 ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın alanında uzman eğitim otoritelerince "Okulun geleceği, pandemi sonrası eğitimin ihtiyaçları" teması ele alınacak.

Sivil Toplum 02.11.2022, 17:26
Maarif Vakfı dünya eğitim otoritelerini buluşturacak

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), 7 ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın alanında uzman eğitim otoritelerini "Okulun geleceği, pandemi sonrası eğitimin ihtiyaçları" temasıyla 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde buluşturacak.

Dünyanın 6 kıtasında, 51 ülkedeki 440 eğitim kurumunda 50 bin öğrencisiyle Türkiye'nin eğitimde dünyaya açılan uluslararası eğitim kurumu olan Türkiye Maarif Vakfınca, 4-5 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek zirvede, eğitime ilişkin ortaya çıkacak fırsatlar konuşulacak, analizler yapılacak, gelecek perspektifleriyle, kuramsal yaklaşımlar ve uygulamalar tartışılacak.

Bu yıl ikincisi yapılacak zirve, eğitim konusunda uluslararası etkinlik ve çalışmalarıyla öne çıkan kurum ve aktörlerin buluşma noktası olacak.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu zirvenin, eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerin farklı ülke tecrübeleri ışığında aktarıldığı ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin sunulduğu uluslararası bir platform olması hedefleniyor.

- İstanbul, eğitim sorunlarının tartışıldığı küresel buluşma noktası olacak

Kovid-19 salgını sonrası eğitimde ne gibi gelişmelerin yaşanacağının değerlendirileceği zirvede, "Okulun geleceği: pandemi sonrası eğitimin ihtiyaçları", "Okula yeniden dönüş", "Kovid neslinin geleceği", "Farklılaştırılmış eğitim" ve "Eğitimde alternatif arayışlar" başlıkları etrafında eğitimin geleceği tartışılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in davetli olduğu 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin açılışı, 4 Kasım Cuma günü saat 09.30'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde başlayıp iki gün sürecek.

- Kanada, Kırgızistan, Özbekistan, Mali, Kamerun, Zambiya, Malavi eğitim bakanları zirvede olacak

Zirvenin "Okulun geleceği: pandemi sonrası eğitimin ihtiyaçları" başlıklı üst düzey oturumunda, Kamerun Orta Öğretim Bakanı Pauline ­Nalova­ Lyonga, Mali Eğitim Bakanı Sidibe ­Ousmane­ Dedeou,­ Zambiya Eğitim Bakanı Douglas­ Syakalima, Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Mambetakunov­ Ulanbek­ Esenbekovich, Özbekistan Cumhuriyeti Halk Eğitim Bakanı Baxtiyor ­Saidov­ Odilovich­, Kanada Ontario Eyaleti Eğitim Bakanı Stephen­ Lecce­ ve Malavi Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Agnes­ Nyalonje konuşacak.

OECD, UNESCO, Harvard Üniversitesi, Indiana Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi kurumlardan akademisyen ve uzmanların katılacağı zirvede, eğitim alanında küresel ölçekte operasyonlar yürüten iş insanları, dünyaca tanınmış eğitim kurumlarının yöneticileri ve müfredat uzmanları eğitimin geleceğini ve eğitimdeki yeni eğilimlerle dönüşümleri masaya yatıracak.

Zirve süresince fuaye ve sergi alanında "Eğitimde­ iyi­ örnekler­ ve fotoğraf­ sergisi" yer alacak.

Oturumların Türkçe, Fransızca ve Arapça simultane çevirilerinin de yapılacağı zirve, "https://www.istanbuleducationsummit.com" web sayfasından da canlı yayınlanacak.

Zirvenin ilki, geçen yıl "Eğitimde yeni eğilimler ve dönüşüm" temasıyla çevrim içi düzenlenmişti.

#Maarif Vakfı #2. İstanbul Eğitim Zirvesi
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