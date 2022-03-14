Maarif Okulları'na Gençler Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya

Ülkede, tüm çocukları sağlığa ve spora teşvik eden en büyük organizasyonlardan biri olan Tanzanya Gençler Atletizm Şampiyonası’nda bu yıl, Türkiye Maarif Vakfı Tanzanya Okulları öğrencileri birinci oldu.



Katılımın hayli yoğun olduğu turnuvada; erkekler 1600 metre bayrak yarışında birinci, erkekler 1500 metre koşusunda birinci, erkekler 400 metre koşusunda birinci, kadınlar gülle atma yarışmasında birinci, erkekler cirit atmada birinci olan Maarif öğrencileri, altın madalya almaya hak kazandılar. Öğrencilerden Godfrey Japhet “Hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Okulumuzda sportif faaliyetlere çok önem veriliyor ve sağlıklı yaşamak için uygun bir ortam var. Türkiye Maarif Vakfına ve öğretmenlerime bizlere bu imkânları sağladıkları için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.