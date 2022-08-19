Kızılay Kılavuz Kaptan Kampında gençleri buluşturdu

Ebeveyn kaybı yaşamış gençlere yönelik düzenlenen “Kılavuz Kaptan Kampı” İstanbul Heybeliada Kızılay Kampında gerçekleştirildi. Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörlüğü ve Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen kampta Türkiye’nin yedi bölgesindeki 17 şehirden 13-16 yaş aralığındaki 51 genç bir araya geldi. Kamp süresince Kızılaycılık, Halk Oyunları, El Sanatları, Müzik, Spor ve Drama dallarında eğitsel aktiviteler ve Akran Zorbalığı eğitimleri verildi. Eğitimlerin yanı sıra Okçuluk, Paintball, Langırt, Basketbol, Futbol, Yüzme, Voleybol, Masa Tenisi, Dev Salıncak, Tırmanma Duvarı gibi sportif faaliyetler de gerçekleştirildi.



Kamp ile ekip çalışması, özgüven ve işbirliği ruhu kazanan gençler, tarihi ve kültürel bilgi birikimlerini arttırılarak, kendi başlarına iş yapabilme becerileri de kazandırıldı. İlk defa uçağa binerek İstanbul’a gelen gençlere ayrıca İstanbul Boğaz Turu, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı, Sepetçiler Kasrı, Ayasofya ve Sultan Ahmet Meydanı gezisi de düzenlendi.



Sosyal Hizmetler Direktörlüğü tarafından yürütülen “Kılavuz Kaptan Yetim Destek Programı” kapsamında, Gönüllülüğe ve Kızılaycılığa ilk adımlarını atan geleceğin Kılavuz Kaptan’ı olacak gençler, heybelerine iyilik, dostluk, hoşgörü ve hiç unutulmayacak renkli anılar doldurarak güler yüzle kamptan ayrıldılar.