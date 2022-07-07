Kızılay'ın kadın gönüllüleri bayram öncesi ev ziyaretleri yapıyor

Kızılay Kadın gönüllüleri, “Kardeş Aile” projesi kapsamında Türkiye genelinde oluşturdukları ekiplerle birlikte tek başına yaşam mücadelesi veren kadın, yaşlı ve çocukların elinden tutuyor, yalnızlıklarını paylaşıyor, alışverişlerini yaparak ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kızılay Kadın Gönüllüleri İzmir’in Gültepe semtinde yaşayan 73 yaşındaki Bergüzar Kırcan ile bayramlaşarak, evinin eksiklerini giderdi. Kızılay İzmir Kadın Başkan Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi Ferzan Yapkuöz “Bergüzar teyzemizi yaklaşık 6 aydır düzenli olarak ziyaret ediyoruz.

Her ziyaretimizde eksiklerini gideriyoruz. Bergüzar teyzenin camları kırıktı, kapıları ve banyosu çok iyi durumda değildi. Kızılay Kadın Teşkilatı olarak projelerden elde ettiğimiz gelirler ve bağışçılarımızın yardımıyla tadilatlarını yaptık. Bu tadilatlar ile Bergüzar teyzemizin evini bayrama hazırladık. Erzak ve kurban etinin yanı sıra hijyen malzemeleri götürdük. Yönetim Kurulu Üyemiz Fulya Yıldız ile birlikte ihtiyaçlarını gidererek bayramlaştık, yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık, merhamet eli olmayı istedik” diye konuştu.

Bu yardımların sürekli devam edeceğine dikkat çeken Yapkuöz, yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya çalıştıklarına dikkat çekti. Kızılay Kadın gönüllüleri 27 Mart 2022 tarihinde hayata geçirdikleri “Kardeş Aile” projesi kapsamında yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi kadınlar, çocuklar ve yaşlılara destek olmaya devam ediyor. Proje ile 7 bölgede bulunan 184 Kızılay Kadın il/ilçe teşkilatı, belirledikleri kardeş ailelerinin evlerini tek tek ziyaret ederek alışveriş yapıyor ihtiyaçlarına cevap veriyor, yalnızlıklarını paylaşıyor ve bayramlaşıyor.



