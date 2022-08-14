İMKANDER'in Afrika Uganda'da inşa ettiği Kemal Karaca Külliyesi hizmete açıldı.

Dünyanın dört bir yanında insani yardım faaliyetleri yürüten derneğimiz, Afrika'da da ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.

İMKANDER olarak Afrika Uganda'da inşa ettiğimiz Kemal Karaca Külliyesi hizmete açıldı.

Uganda'nın İganga şehrinde inşa edilen külliye, İMKANDER Genel Başkanı Murat Özer, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ve hayırsever Yavuz Karaca, Merve Karaca ve Birsel Karacakurtoğlu'nun katılımı ile dualar eşliği açılarak hizmete girdi.

Kemal Karaca Külliyesi

Yetersiz şartlar altında eğitim almaya ve barınmaya çalışan ihtiyaç sahibi ve yetim çocukların eğitim ihtiyacının yanı sıra beden ve mental sağlığını da desteklemeyi hedefleyen bir kompleks yapı projesini hayata geçirdik.

Okul, cami ve yetimhane gibi hizmet binalarından oluşan Külliye, bölge halkının önemli insani ihtiyaçlarını karşılayacak.

Külliyenin okulunda 200 öğrenci eğitim görecek

Sömürgeciliğin izini fazlasıyla taşıyan Afrika insanını eğitmek, öncelikle kendine olan güvenlerini kazandırmakla kalmayacak, kadim bir medeniyetin çocuklarının modern dünyaya yeniden merhaba diyecek.

Külliyede bulunacak okulda, resmi müfredatın yanı sıra değerler eğitimi verilecek. Bu şekilde bir okula ve eğitime ulaşma imkânı olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için de çok önemli bir fırsat olacaktır.

Bu doğrultuda hizmet verecek olan okulumuzda çoğunluğu yetimlerden oluşan 200 çocuk eğitim görecek.

Yetimler için yatakhane de inşa edildi

Külliyenin içinde bulunan yetimhanede, yetim çocuklara barınma ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, nezih bir ortamda yetişme ve ülke standartlarının üzerinde bir eğitim alma imkânı sağlayacaktır.

İbadetler aksamayacak

Külliyenin önemli bir parçası olan cami bölgedeki müslümanların ibadet mekânı ihtiyacını karşılayacak. Aynı zamanda külliyede yapılacak çeşitli yardım faaliyetleri ihtiyaç sahibi aileler ile bağışçılar arasında bir köprü vazifesi görecektir.

Öğrencilere kırtasiye yardımı

Külliyede bulunan okul açılışının ardından okulda öğrenim görecek olan 200 öğrenciye defter, kalem, boyama kalemi, silgi ve cetvel gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketler hediye edildi.

Okulun açılışında büyük bir heyecan yaşadığını anlatan ve kırtasiye malzemelerine kavuştuğu için mutluluk duyduğunu ifade eden yetim öğrencilerden Aalif da şunları söyledi:

“Hayatımda hiç hediye almamıştım. Çok mutluyum. Bir sürü hediyem oldu. Bu okulda eğitim alıp ileride halkıma faydalı bir insan olmak istiyorum.”

Bölge halkına erzak yardımı

Külliyenin açılışına bölge halkı da katılım sağladı. Ekiplerimiz, hayırseverlerle beraber bölge halkına temel gıda maddeleri içeren erzak yardımı dağıttı.

Dernek ekiplerimiz uzun yıllardır Uganda'nın pek çok bölgesinde, su kuyuları ve mescit inşaatlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak erzak yardımı da dağıtıyor.