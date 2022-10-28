KAGİDER’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyine taşımak, Türkiye’yi mutlu ve müreffeh insanların yaşadığı gelişmiş bir ülke yapmak için Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen zorlu bir Kurtuluş Savaşı’nın ardından doğan Türkiye Cumhuriyeti 99’uncu yaşını coşkuyla kutluyor." ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet'in önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temel ilke ve değerleri bize yol gösteren Cumhuriyetimizin en büyük başarısı bu topraklara çağdaş uygarlığın tohumlarını atması ve tohumlardan çıkan fidanların yeşererek güçlü ve köklü ağaçlara dönüşmesidir. Bunların başında, bireylerin dini inançlarını özgürce yaşamasına izin verirken ülke yönetiminde ve kamusal alanda akıl ve bilim çağını açan laiklik gelir. Jeopolitik gerginliklerin arttığı, fanatizmin güçlendiği, demokrasi karşıtlığının yeni mevziler kazandığı günümüz dünyasında laikliğin ve onunla birlikte bize sunulan denge ve imkânların ne kadar önemli olduğu ortadadır.

Laiklik ilkesi sayesinde elde ettiğimiz en önemli kazanımlardan biri ise kadın - erkek eşitliğinin sağlanması yönünde atılan adımlardır. Cumhuriyet’in ilanına giden yolda kadınların verdiği destek çok önemlidir. Sultanahmet mitingindeki konuşmasıyla bir ulusu uyandıran Halide Edip Adıvar, kış koşullarında bebeğinin üstündeki battaniyeyi alıp kağnıda taşıdığı top mermilerinin üstüne örten Şerife Bacı, işgalcilerle hayatları pahasına elde silah savaşan Nezahat Onbaşı, Erzurumlu Kara Fatma, Gördesli Makbule ve daha nice cesur kadın tarihimize isimlerini yazdırmıştır. Cumhuriyet de kadınları unutmamış, onların siyasi, sosyal ve ekonomik haklarını tanıyarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli adımlar atmıştır."

Bu yıl 20’nci yaşını kutlayan KAGİDER'in, kuruluşundan bu yana kadınların kazanımlarını pekiştirmek, onların ekonomideki varlığını artırmak, siyasi ve sosyal konumlarını güçlendirmek ve yasalarda var olan toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek için mücadele ettiğinin belirtildiği açıklamada, " 99 yaşındaki Cumhuriyetimizin değerlerine sımsıkı sarılarak verdiğimiz bu mücadeleyle, geçen yüzyılda atılan tohumların güçlü ve büyük ağaçlara dönüşmesine destek veriyoruz. En büyük dileğimiz Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında kadınların çok daha güçlü olduğu, potansiyellerini hayata geçirerek kalkınmamıza katkıda bulunduğu bir Türkiye'ye kavuşmaktır." ifadelerine yer verildi.