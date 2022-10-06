KAGİDER kuruluşunun 20'nci yılını kutluyor

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), yeni dönem manifestosu ve yenilenen logosunu paylaştı.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen basın toplantısıyla yeni dönem manifestosu ve yenilenen logosunu paylaşan dernek, 20. kuruluş yılını kutluyor.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, 20 yıl önce yola 37 kişiyle çıktıklarını, şimdi 400'ü aşkın kadın girişimci üye ve programların katılımcısı on binlerce kadınla birlikte yürüdüklerini belirtti.

Erdem, Türkiye'de "girişimcilik" kavramının öneminin yeni anlaşılmaya başlandığı bir dönemde, KAGİDER'in, "kadın" ve "girişimci" kelimelerini bir araya getirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu kavram, tüm paydaşlarımız ve toplumun kalbine yerleşti. KAGİDER'in projeleri, eğitimleri, mentorluk desteği ve yarışmalar sayesinde girişimci kadınların sayısı yüzlerden binlere, binlerden on binlere çıktı. Binlerce kadın girişimci fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin, finansa ve pazara erişimin yöntemlerini KAGİDER programlarında öğrendi. Kurulduğumuz yıl Türkiye'de yüzde 4 düzeyinde olan kadın girişimci oranının bugün yüzde 14 düzeyine ulaşmış olmasında KAGİDER ve paydaşlarının katkısının çok büyük olduğu görüşündeyiz. Bununla birlikte misyonumuzun tamamlandığını söyleyemeyiz. Hala gidecek çok yolumuz var."

Erdem, KAGİDER'in gelecek 20 yıldaki yeni vizyonunu da paylaşarak, "Önümüzdeki 20 yılda, özellikle dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve dünyanın ihtiyacı olan yeni iş modellerine uyum başlıkları temel önceliklerimiz olacak. İşte bu nedenlerle, 20'nci yılımızda yeni vizyonumuzun temel sütunlarını 'Kadın', 'Toplum', 'Dünya' ve 'Gelecek' olarak özetliyoruz. Bu doğrultuda, vizyonumuza bundan böyle yeni bir başlık daha ekliyoruz, 'Yeşil İş'." ifadelerini kullandı.