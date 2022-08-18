Kadınlar Komisyonu Eğitim Programının üçüncüsü yapıldı

Bem-Bir-Sen tarafından programla ilgili şu açıklama yapıldı,

Bem-Bir-Sen Akademi Eğitim Programımıza Genel Başkan Danışmanımız Dr. Ahmet Selim Kadıoğlu, Bem-Bir-Sen Kadın Komisyonları Başkanımız Hacer Önder, Samsun Şube Başkanımız Savaş Gayretli, Sinop İl Başkanımız Kadir Usta, Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Çelik ile Karabük, Ordu, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerimizin Kadın Komisyon Başkanları ve yönetimleri katıldı.

Yerel Yönetim Hizmetleri Kolumuzda emek, hak, adalet ve özgürlük mücadelesinin teminatı Bem-Bir-Sen olarak kamu sendikacılığında, çalışma hayatında yeni bir marka olarak hayata geçirdiğimiz Bem-Bir-Sen Akademi, sendikacılık, sivil toplum, çalışma hayatı ve kamu mevzuatını kapsayan geniş bir eğitim yelpazesi ile yoluna devam ediyor.

Genel Başkan Danışmanımız Dr. Ahmet Selim Kadıoğlu konuşmasında “Kadınlar Komisyonu Eğitim Toplantılarının birincisini Konya’da, ikincisini Gaziantep’te yaptık. Şimdi üçüncüsünü de Sinop’ta gerçekleştiriyoruz. Akademik sendikacılık ilkemizi hayata geçirdiğimiz Bem-Bir-Sen Akademi’nin teşkilatımıza son derece faydalı olacağına inanıyor, Büyük ve güçlü Bem-Bir-Sen Ailemiz, teşkilatımızın duruşu, dirayeti, mücadelesi ve kararlılığıyla bütün takdirleri hak etmektedir. 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci ve sonrasında Bem-Bir-Sen olarak verdiğimiz mücadele elde ettiğimiz kazanımlar sendikacılık tarihine altın harflerle yazılacaktır. Kazanımlarımız Memurlarımıza hayırlı ve bereketli olsun.” dedi.

Bem-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Hacer Önder, “Bizim inancımız, kız çocuklarını hor gören, diri diri toprağa gömen cahiliyeyi yıkmış, kadını baş tacı yapmış, ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır.’ diyerek kadınları yüceltmiş, onlara ne kadar değer verdiğini ortaya koymuştur. Ekonomi ve aile hayatı arasında açmazlar üretilmiş, toplumun öznesi olan kadınlar kapitalizmin nesnesi olmaya zorlanmıştır. İşte bu noktadan hareketle çıktığımız bu yolda siz kıymetli yönetimlerimizi gerek sendikal alanda, gerek çalışma hayatında davamıza vukuf teşkilatçılar olabilmeniz için bölge eğitim zincirlerimize devam ediyoruz. İlmek ilmek dokunup nakış nakış işlenerek bin bir emekle gerçekleştirilen Bem-Bir-Sen Akademiden can bularak toprakta yeni filizlenen eğitimlerimiz, bölge eğitimlerimizle toprağa daha da kuvvetli kök salarak fidanlara, fidanlarımız ağaçlara dönerek sahada meyve verecektir. "Bem-Bir-Sen Akademi" Kadınlar Komisyonu Bölge Eğitim Toplantısının üçüncüsünü Sinop’ta gerçekleştiriyoruz. Bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerine Kadınlar Komisyonu olarak teşekkürü bir borç biliriz. Bölge eğitim toplantımıza katılan tüm Şube Kadınlar Komisyonu Başkanlarımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Sinop İl Başkanımız Kadir Usta ise Bem-Bir-Sen Kadınlar Komisyonu Eğitim Programlarımızın üçüncüsünü Sinop’ta yapılmasının gururunu yaşadığını ifade ederek, "Emeğin ve ekmeğin hakılı mücadelesini veren Bem-Bir-Sen Ailemizin kıymetli Kadın Teşkilatınıza eğitim programında başarılar diliyor, akademik sednikacılık anlayışımızla sürdürdüğümüz eğitim programlarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

‘Etkili sunum yöntemleri, etkili iletişim, görev dağılımı ve grup çalışması” konularında eğitimci Süleyman Türk tarafından Kadınlar Komisyonu Başkanları, yönetimleri ve temsilciler üç gün boyunca eğitim aldırlar.