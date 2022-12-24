KADEM, uluslararası kadın sorunlarını gündeme getirdi

Ülkemizde kadın çalışmaları alanında öncü bir kuruluş olan KADEM, kadın çalışmaları ve sorunlarını uluslararası platformlara taşıyor. Yerel, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında kadının güçlenmesi için Azerbaycan ile iş birliğini artırmak isteyen KADEM, Bakü’de uluslararası bir programın paydaşı oldu.

16 Aralık 2022 tarihinde, Bakü Devlet Üniversitesi’nde, “Türk-Azerbaycan Birliği’nin Zaferi: Sürdürülebilir Kalkınma, İyi Yönetişim ve Adaletin Güvencesi Olarak Kadınların Güçlendirilmesi” etkinliği düzenlendi.

KADEM, Bakü Devlet Üniversitesi ve Küresel İşbirliği ve Analitik Araştırmalar Merkezi ortaklığında yapılan programa Manisa KADEM Temsilcisi ve Yürütme Kurulunun yanı sıra AR-GE Direktörü Esra Özdil Gümüş katıldı.

Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı’nın da selamlama konuşmasını gerçekleştirdiği programda, KADEM Manisa Temsilcisi Uzm. Dr. Ümit Atman, “Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Türk toplum yapısında kadının yeri ve gücünü anlattı.Bakü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçin Babayev ikili iş birliklerinin önemine vurgu yaptı. Başkan Vekili Dr. Elgün Safarov ise “Kadın Politikaları ve Toplumsal Cinsiyet Adaletinin Geliştirilmesi Sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Rolü: Zorluklar, Sorunlar ve Faydaları” isimli sunumunu paylaştı.

Bakü Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Görevlisi Khayala Mammadova panelistler arasındaydı. Sunumunda “Sürdürülebilir Kalkınma, İyi Yönetişim ve Adaletin Güvencesi Olarak Kadınların Güçlendirilmesi” başlıklarına değindi.

KADEM Ar-Ge Direktörü Esra Özdil Gümüş, panele Türkiye’de Kadın Hakları ve Kadın başlıklı sunumu ile katıldı. Gümüş konuşmasında adil bir toplum düzeninin ancak bütün dünya kadınlarının haklarını savunmakla mümkün olacağını belirtti.

KADEM heyeti, programın ardından Azerbaycan Millet Meclisi’ni ziyaret ederek, çeşitli kurumlarla resmi temaslarda bulundu.