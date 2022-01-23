İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu

Akademi, bilim, sanat, iş dünyası ve siyaset camiasından çok sayıda isim, İlim Yayma Ödülleri gecesinde Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.

Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İTO Başkanı Şekip Avdagiç katıldı.

İki yılda bir verilen İlim Yayma Ödülleri’nin ikincisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetimizin hizmetlerine katkısı olan herkesten Allah razı olsun." vurgusunda bulundu:

"CEMİYETİMİZ İNŞALLAH HAYIRLI HİZMETLERİNİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEK"

"Vakfımızın kurucularından birinin de rahmetli Turgut Özal olduğunu hatırlatmak isterim. İlim Yayma Cemiyeti'nden hizmetimi aldım, yetiştim. Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletimizin mili ve manevi yönlerini güçlendirmek için verdiği hizmetler saymakla bitmez. Cemiyetimiz inşallah hayırlı hizmetlerini artırarak sürdürecek.

"İLİM YAYMA CEMİYETİMİZİN HİZMETLERİNE KATKISI OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Eğitim öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şart. Yerli ve milli duruşuyla İlim Yayma Cemiyeti ülkemizde bu konuda öncülük eden kuruluşlardan biridir. İlim Yayma Ödülleri'nin akademi dünyasında gördüğü ilgi, cemiyetimizin ve vakfın bu alanda sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor. Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetimizin hizmetlerine katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Cemiyetimizin kurucularından destekçilerinden ve bağışçılarından ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum"