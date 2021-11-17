İhtiyaç sahiplerine İDDEF'ten 'İyilik Isıtır' kampanyası

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti ve yakacak yardımları, derneğin ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.

İDDEF, söz konusu kampanya ile Suriye'nin İdlib kenti, Yemen, Afganistan ve Gazze’de, ihtiyaç sahiplerinin kış aylarında da yanında olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, İdlib kırsalında inşa edilen 610 briket ev ile çadırlarda yaşayanlara, hayırseverlerin desteğiyle kumanya, kurban eti, kışlık kıyafet, battaniye ve yakacak dağıtılıyor.

İç savaş nedeniyle dünyanın en büyük insanlık krizinin yaşandığı Yemen’de de acil yardım çalışmaları aralıksız devam ediyor. İDDEF, un, pirinç ve yağ gibi temel yaşam malzemelerinin yer aldığı gıda paketi, battaniye, kurban eti ve temiz sudan oluşan kış yardımlarını kışın soğuklar bastırmadan bölgeye ulaştırmaya başladı.

Açlık krizi yaşanan Afganistan’da ihtiyaç sahiplerine gıda, soba, yakacak ve battaniye ulaştıran ekipler, Gazze’de yaşayan Müslümanlara temiz su, gıda paketi, kurban eti ikram ederek, barınma desteği veriyor.

Lübnan’a sığınan Suriyeli muhacirleri de unutmayan İDDEF, korunaksız naylon çadırlarda yaşayanlara temel yaşam malzemeleri ulaştırıyor.

Hayırseverler, bu kampanyaya "www.iddef.org" internet sitesinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.