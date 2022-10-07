İHH ve Kuveyt IICO’dan İdlib'e yeni okul

Kah köyü yakınlarındaki irili ufaklı yüzlerce çadırın bulunduğu Kerame kamplar bölgesinde inşa edilen Risale isimli okulda, ortaokul ve lise düzeyinde 1280 öğrenci ders başı yaptı.

Yapımı süren yaklaşık bir yıl süren 16 derslikli Risale okulunda öğrenciler, sabah ve öğlenci şeklinde eğitim görecek.

İHH Suriye Çalışmaları Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, yaptığı açıklamada, yeni okul binasının öğrencileri çok mutlu ettiğini söyledi.

Aydın, kamp bölgelerindeki çocukların eğitimden yoksun kalmaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek "Kerame kamplar bölgesi içerisinde daha önce inşa ederek hizmete açtığımız 14 derslikli bir okulumuz vardı. Lakin mevcut ihtiyacı tam olarak karşılamıyordu. Bu nedenle Kuveyt merkezli IICO ve İHH İnsani Yardım Vakfımız bu yeni ortaokul ve lise binasını inşa etti." diye konuştu.

Risale Ortaokul ve Lisesinde eğitim alacak öğrencilerin başarılı bireyler olarak yetiştirilmesi için tüm imkanların seferber edileceğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Suriye içerisinde birçok bölgede vakfımıza ait okullar bulunuyor. Bu okullarda uyguladığımız eğitim programıyla savaşın içerisinde doğup büyüyen çocukları geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Eğitimin steril ve uygun alanlarda verilebilmesi çok önemli. Bu nedenle bugün ilk ders zilinin çaldığı Risale Ortaokul ve Lisesi gibi daha birçok projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Desteklerinden ötürü Kuveyt IICO'ya teşekkür ederiz."