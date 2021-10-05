İHH, Suriye'de 70 milyon ekmek dağıttı
Dünyanın tüm coğrafyasında mazlumların yanında olan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Suriye'deki ihtiyaç sahibi ailelere 9 ayda 70 milyon ekmek dağıttı.
Sivil Toplum 05.10.2021, 18:12 05.10.2021, 18:22
İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Ekmeklerin Suriye'deki bölge halkının damak tadına uygun ve 3 gün bozulmadan saklanacak şekilde üretildiğini anlatan Tahiroğlu, şunları kaydetti:
"İHH olarak Reyhanlı, Kilis ve Suriye'de kurduğumuz fırınlarla ekmeğe ulaşmakta zorluk çeken ailelere ulaşıyoruz. Haftanın 6 günü fırınlarımızda ekmek üretimi yapılıyor. Bu yılın ilk 9 aylık zaman diliminde 70 milyon ekmek, Suriye'nin İdlib, Afrin, Azez, el Bab, Cerablus, Tel Abyad, Rasulayn gibi bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Yaklaşan kış ayı nedeniyle bölge genelinde yardım çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz."
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