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İHH'nın Pakistan'da sel mağdurlarına yardımları devam ediyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Pakistan'da ağustosta yaşanan selin ardından başlattığı acil yardım çalışmalarıyla 150 binden fazla kişiye yardım ulaştırdı.

Sivil Toplum 06.12.2022, 18:17
İHH'nın Pakistan'da sel mağdurlarına yardımları devam ediyor

Vakfın açıklamasına göre, uzun yıllardır yardım faaliyetinin devam ettiği Pakistan'a ağustosta meydana gelen sel felaketinden sonra yapılan yardımlar sürüyor.

Yardımlar kapsamında bugüne kadar 13 bin 272 aileye gıda kumanyası, 50 bin 760 kişiye sıcak yemek, 5 bin 135 konserve yemek, 6 bin 215 battaniye, 7 bin 337 hijyen kiti, 4 bin 550 cibinlik, 1107 çadır, 100 su filtresi, 265 branda ve 3 bin 197 mutfak tefrişatı dağıtıldı.

Ayrıca, yardım çalışmaları çerçevesinde Sind ve Belucistan şehirlerindeki 4 mobil saha kliniği 195 gün boyunca desteklendi. Saha kliniklerinde, muayene ve tedavi hizmetleri ile ilaçlar ücretsiz karşılandı. Bu hizmetlerden 8 bin 249'u erkek, 12 bin 870'i kadın, 13 bin 514'ü çocuk olmak üzere 34 bin 633 kişi yararlandı. İHH'nin desteklerinden Pakistan'da 150 binden fazla kişi faydalandı.Pakistan'ın pek çok bölgesinde hala selin etkileri devam ediyor. Ülkede, gıda, giyim, hijyen malzemesi ve barınma alanlarına büyük ihtiyaç duyuluyor.

Yetimlere ve ailelerine destek

İHH, acil yardım çalışmalarının yanında 2022 yılı Yetim Dayanışma Günleri etkinlikleri ile de Pakistan'da yetimlere ve ailelerine destek ulaştırdı.

Yemek ikramı ve hediye dağıtımlarının yapıldığı 2 ayrı şenlik düzenlendi. Çocuklar şenliklerde çeşitli oyunlarla eğlendi. Ayrıca, 10 adak-akika kurbanı kesilerek yetimhanelere dağıtıldı.

Gelir Temini Projeleri ile de yetim ailelerine destek ulaştıran İHH, 60 yetim annesine dikiş makinesi hediye etti ve 5 bakkal ile 4 terzi dükkanının da açılışını yaptı. Öte yandan Haripur yetimhanesinde kesilen 4 küçükbaş hayvanın da dağıtımları gerçekleştirildi.

Pakistan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, İHH'nın internet sitesinden bilgi alabiliyor.

#ihh #Pakistan #sel
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