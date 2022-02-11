 İHH geçen yıl 100 kalıcı eser inşa etti

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İHH, dünyanın farklı coğrafyalarındaki insani yardım çalışmalarının yanı sıra imza attığı kalıcı eserlerle mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Bölge insanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak eserleri belirleyen İHH, ülke şartlarına göre projeler geliştiriyor ve hayırseverlerin destekleriyle çalışmalara başlıyor.

İHH, 2021'deki kalıcı eser çalışmaları kapsamında, 35'i cami, 10'u Kur'an-ı Kerim kursu, 16'sı okul, 31'i barınak ev, 2'si mesleki eğitim kursu ile 3'ü sağlık ocağı olmak üzere 100 eser inşa etti. İHH, geçen yıl daha önce inşa ettiği 24 kalıcı eserde tadilat yaptı, 600 su kuyusu ile 75 kalıcı esere yönelik denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Geçen yıl yapımı tamamlanan kalıcı eserler, Bangladeş, Burkina Faso, Filistin (Gazze), Irak, Liberya, Lübnan, Mali, Nepal, Nijer, Tayland’da (Patani), Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan ve Suriye'de hizmete açıldı.

İHH, 123 ülkede faaliyet yürüterek, bağışçıların destekleri sayesinde 16 ülkedeki 51 kalıcı eser projesine de devam ediyor. Ayrıca, Suriye'nin çeşitli noktalarındaki briket ev projeleri sürdürülüyor.