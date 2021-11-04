İHH'den Endonezya'ya tarım eğitimi

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın Açe bölgesindeki İstanbul Baba Murat Korkmaz Yetimhanesinde, kız çocuklarının el becerilerinin gelişmesi için doğal ve hızlı tarım yöntemi olan topraksız tarım çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında yetimhane içerisinde tarım alanları kuran İHH, 97 yetim kız çocuğun ve 6 belletmenin de yardımları ile yetimhanedeki tarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Süreç sonunda tarımdan elde edilen ürünler, paketlenerek satışa sunuluyor. Tarım sürecini öğrenen yetim kız çocukları, aynı zamanda yetimhane için gelir kaynağı sağlıyor.