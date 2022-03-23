İHH'dan Yemenli ailelere yardım

Vakıftan yapılan açıklamada, Yemen'de 2015 yılından bu yana devam eden iç savaşın, gün geçtikçe ülkedeki halkı daha zor durumda bıraktığı belirtildi.

Savaş ortamına kış şartlarının da eklenmesi ile halkın, temel gıda ve barınma malzemelerine yoğun ihtiyaç duyduğu aktarılan açıklamada özellikle sahrada ve çadırlarda yaşayan Yemenlilerin destek beklediği ifade edildi.

Açıklamada, Yemen'de uzun yıllardır insani yardım çalışmalarında bulunan vakfın, Marib ve Amran bölgelerindeki halka destek olduğu belirtilerek, 902 aileye mont, elbise ve 1804 battaniye dağıtıldığı, ayrıca 3 bin 610 çocuğa da kıyafet hediye edildiği kaydedildi.